أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/حرائق-غير-مسبوقة-تجتاح-أستراليا-وإجلاءات-واسعة-للسكان-فيديو-1109107654.html
حرائق غير مسبوقة تجتاح أستراليا وإجلاءات واسعة للسكان... فيديو
حرائق غير مسبوقة تجتاح أستراليا وإجلاءات واسعة للسكان... فيديو
سبوتنيك عربي
تواجه ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، تعد من الأخطر منذ سنوات، بعدما حولت ألسنة اللهب والدخان الكثيف سماء الولاية إلى لون رمادي... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T20:37+0000
2026-01-10T20:37+0000
حرائق غابات
أستراليا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/02/1047981096_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_b084b46cbf698304ff15cbab5a5ca87c.jpg
وأسهمت درجات الحرارة القياسية والرياح القوية في تسارع انتشار النيران، التي أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، بحسب وسائل إعلام محلية.ووصف المسؤولون هذه الحرائق بأنها الأسوأ منذ كارثة "الصيف الأسود" بين عامي 2019 و2020، مؤكدين أن فرق الطوارئ تخوض سباقًا مع الزمن لاحتواء نيران لا تعترف بالحدود أو التحذيرات.أستراليا: حرائق غابات تجتاح شرقي البلاد والسلطات تطالب بإخلاء البيوتتقرير: حرائق أستراليا قتلت وشردت 3 مليارات حيوان... فيديو
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/02/1047981096_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aca6c3d43a4c99e4a71c8d3e26bd0aad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حرائق غابات, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن
حرائق غابات, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن

حرائق غير مسبوقة تجتاح أستراليا وإجلاءات واسعة للسكان... فيديو

20:37 GMT 10.01.2026
اشتعال حرائق الغابات في أستراليا 1 فبراير 2021
اشتعال حرائق الغابات في أستراليا 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Brenden Scott/DFES
تابعنا عبر
تواجه ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، تعد من الأخطر منذ سنوات، بعدما حولت ألسنة اللهب والدخان الكثيف سماء الولاية إلى لون رمادي قاتم.
وأسهمت درجات الحرارة القياسية والرياح القوية في تسارع انتشار النيران، التي أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وألحقت الحرائق أضرارا واسعة، إذ دمرت أكثر من 130 مبنى، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 38 ألف منزل ومنشأة. وعلى الرغم من مشاركة آلاف من رجال الإطفاء في عمليات المكافحة، لا تزال عشر حرائق رئيسية مشتعلة حتى الآن.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، نفذت السلطات عمليات إخلاء واسعة شملت عشرات البلدات، إلى جانب إغلاق عدد من المتنزهات والمخيمات. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظروف مناخية وخطيرة قد تسهم في تفاقم الوضع.

ووصف المسؤولون هذه الحرائق بأنها الأسوأ منذ كارثة "الصيف الأسود" بين عامي 2019 و2020، مؤكدين أن فرق الطوارئ تخوض سباقًا مع الزمن لاحتواء نيران لا تعترف بالحدود أو التحذيرات.
أستراليا: حرائق غابات تجتاح شرقي البلاد والسلطات تطالب بإخلاء البيوت
تقرير: حرائق أستراليا قتلت وشردت 3 مليارات حيوان... فيديو
