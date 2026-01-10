حرائق غير مسبوقة تجتاح أستراليا وإجلاءات واسعة للسكان... فيديو
تواجه ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، تعد من الأخطر منذ سنوات، بعدما حولت ألسنة اللهب والدخان الكثيف سماء الولاية إلى لون رمادي قاتم.
وأسهمت درجات الحرارة القياسية والرياح القوية في تسارع انتشار النيران، التي أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وألحقت الحرائق أضرارا واسعة، إذ دمرت أكثر من 130 مبنى، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 38 ألف منزل ومنشأة. وعلى الرغم من مشاركة آلاف من رجال الإطفاء في عمليات المكافحة، لا تزال عشر حرائق رئيسية مشتعلة حتى الآن.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، نفذت السلطات عمليات إخلاء واسعة شملت عشرات البلدات، إلى جانب إغلاق عدد من المتنزهات والمخيمات. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظروف مناخية وخطيرة قد تسهم في تفاقم الوضع.
ووصف المسؤولون هذه الحرائق بأنها الأسوأ منذ كارثة "الصيف الأسود" بين عامي 2019 و2020، مؤكدين أن فرق الطوارئ تخوض سباقًا مع الزمن لاحتواء نيران لا تعترف بالحدود أو التحذيرات.