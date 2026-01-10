عربي
دراسة ألمانية: واحد من كل 5 أشخاص يفكر في مغادرة البلاد
دراسة ألمانية: واحد من كل 5 أشخاص يفكر في مغادرة البلاد
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM) أن نحو 21% من سكان ألمانيا - أي شخصاً من كل خمسة - يفكرون في الهجرة خارج البلاد، وذلك...
وبحسب الدراسة التي أجراها المركز وشملت عينة قوامها 2933 شخصاً، تبرز فجوة واضحة بين الألمان من أصول غير مهاجرة وذوي الخلفيات المهاجرة: 34% من ذوي الأصول المهاجرة يفكرون في المغادرة 37% من أبناء الجيل الثاني (أبناء المهاجرين) يعبرون عن الرغبة نفسها 17% فقط من الألمان "الأصليين" (غير ذوي الأصول المهاجرة) يفكرون في ترك البلاد الأسباب الرئيسية التي ذكرها المشاركون تتمثل في:السعي إلى مستوى معيشة أفضل (السبب الأبرز عند جميع الفئات) تجارب التمييز، والتي تلعب دوراً كبيراً بشكل خاص لدى ذوي الخلفيات المهاجرة ورغم ارتفاع نسب التفكير بالهجرة، فإن النسبة الفعلية لمن يخططون لتنفيذ ذلك تبقى محدودة للغاية؛ إذ أفاد 2% فقط من المشاركين أنهم يخططون فعلياً لمغادرة ألمانيا خلال السنة المقبلة. وقال الباحث في المركز فابيو بيست معلقاً على النتائج: "الرغبة في مغادرة ألمانيا لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، خاصة بين ذوي الأصول المهاجرة وأبنائهم. وأضاف: "الشعور بالتمييز إلى جانب البحث عن ظروف معيشية أفضل يشكلان الدافعين الأساسيين". واختتم بيست حديثه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات شاملة لتحسين ظروف الحياة والاندماج، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على سكان البلاد على المدى الطويل وبناء مجتمع متنوع متماسك.
دراسة ألمانية: واحد من كل 5 أشخاص يفكر في مغادرة البلاد

مدينة برلين
كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM) أن نحو 21% من سكان ألمانيا - أي شخصاً من كل خمسة - يفكرون في الهجرة خارج البلاد، وذلك خلال الفترة بين عامي 2024 و2025.
وبحسب الدراسة التي أجراها المركز وشملت عينة قوامها 2933 شخصاً، تبرز فجوة واضحة بين الألمان من أصول غير مهاجرة وذوي الخلفيات المهاجرة:
34% من ذوي الأصول المهاجرة يفكرون في المغادرة
37% من أبناء الجيل الثاني (أبناء المهاجرين) يعبرون عن الرغبة نفسها
17% فقط من الألمان "الأصليين" (غير ذوي الأصول المهاجرة) يفكرون في ترك البلاد
وتتصدر الفئات الأكثر ميلاً للهجرة القادمون من الاتحاد السوفييتي السابق (31%)، يليهم القادمون من دول الاتحاد الأوروبي (28%).
الأسباب الرئيسية التي ذكرها المشاركون تتمثل في:
السعي إلى مستوى معيشة أفضل (السبب الأبرز عند جميع الفئات)
تجارب التمييز، والتي تلعب دوراً كبيراً بشكل خاص لدى ذوي الخلفيات المهاجرة
وأظهرت النتائج أن ربع المشاركين من أصول تركية أو من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%) أشاروا صراحة إلى التعرض للتمييز كعامل رئيسي في تفكيرهم بالرحيل.
ورغم ارتفاع نسب التفكير بالهجرة، فإن النسبة الفعلية لمن يخططون لتنفيذ ذلك تبقى محدودة للغاية؛ إذ أفاد 2% فقط من المشاركين أنهم يخططون فعلياً لمغادرة ألمانيا خلال السنة المقبلة.
وقال الباحث في المركز فابيو بيست معلقاً على النتائج: "الرغبة في مغادرة ألمانيا لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، خاصة بين ذوي الأصول المهاجرة وأبنائهم.
وأضاف: "الشعور بالتمييز إلى جانب البحث عن ظروف معيشية أفضل يشكلان الدافعين الأساسيين".
واختتم بيست حديثه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات شاملة لتحسين ظروف الحياة والاندماج، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على سكان البلاد على المدى الطويل وبناء مجتمع متنوع متماسك.
