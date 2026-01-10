https://sarabic.ae/20260110/دراسة-قد-تمتلك-البرازيل-أحد-أهم-أسرار-العالم-للعيش-لأكثر-من-110-عام--1109083761.html

دراسة: قد تمتلك البرازيل أحد أهم أسرار العالم للعيش لأكثر من 110 عام

كشفت دراسة حديثة عن السبب الذي يجعل البرازيل واحدة من أهم الموارد، التي لا يتم استغلالها بشكل كاف لدراسة طول العمر الاستثنائي.

مجتمع

منوعات

علوم

أخبار البرازيل

الأخبار

وشملت الدراسة التي نُشرت في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري بمجلة "Genomic Psychiatry"، وأعدّتها الدكتورة مايانا زاتز وفريقها بجامعة ساو باولو، أكثر من 160 شخصا في البرازيل تجاوزوا سن المئة، من بينهم 20 من "المعمرين الخارقين" الذين بلغوا 110 أعوام أو أكثر، وبينهم الأخت إيناه، أكبر معمّرة في العالم سابقا، التي توفيت في نيسان/ أبريل 2025 عن 116 عاما، إلى جانب أكبر رجلين معمرين موثقين عالميا.ووفقا للمؤلف الأول للدراسة، ماتيوس فيديغال دي كاسترو، فإن "هذا التنوع قد يخفي جينات وقائية نادرة لا تظهر في المجتمعات الأكثر تجانسا".وسبق أن كشفت دراسات على برازيليين فوق الـ60 عاما عن ملايين المتغيرات الجينية غير المعروفة سابقا، فيما حددت أبحاث لاحقة أكثر من 8 ملايين متغير جديد على مستوى المجتمع ككل، غير أن ما يلفت الأنظار ليس طول العمر فحسب، بل تمتع هؤلاء المعمرين بصحة جيدة وقدرة على الاستقلال الذاتي حتى في أعمار متقدمة، رغم عيش كثيرين منهم في مناطق تفتقر للرعاية الصحية الحديثة.وخلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، قدم بعض هؤلاء المعمرين دليلا إضافيا على صلابتهم البيولوجية، إذ أُصيب 3 منهم بالفيروس عام 2020 قبل توفر اللقاحات ونجوا، مع تسجيل استجابات مناعية قوية شملت إنتاج أجسام مضادة فعّالة وبروتينات دفاعية مبكرة.وأظهرت النتائج أن لديهم خلايا مناعية بقدرات تشبه تلك الموجودة لدى الشباب، مع أنماط غير معتادة في بعض الخلايا التائية.وتؤكد هذه المعطيات مكانة البرازيل المتقدمة عالميا في أبحاث طول العمر، لا سيما مع تمثيلها اللافت بين أطول المعمرين الذكور والإناث على حد سواء.ويأمل الباحثون في توسيع دراساتهم عبر نماذج خلوية وتعاون أكاديمي لفهم خصائص المناعة بشكل أعمق، مع دعوة المؤسسات الدولية المعنية بطول العمر والجينوم إلى إشراك مجتمعات متنوعة وراثيا، مثل المجتمع البرازيلي، في أبحاثها المستقبلية.

