دراسة تكشف سر المعمرين.. قدرة فريدة على تجنب الأمراض

كشف بحث حديث عن عامل رئيسي وراء طول أعمار الأشخاص المعمّرين، الذين يبلغون سن الـ100، وهو قدرتهم اللافتة على تجنب الأمراض.
وفي دراستين واسعتين شملتا مئات الآلاف من المولودين في السويد مطلع القرن العشرين، وجد البحث أن المعمرين لا يواجهون أمراضا خطيرة إلا متأخرا، ويصابون بها بوتيرة أبطأ، كما أن مخاطرهم تظل أقل بكثير من أقرانهم طوال حياتهم.على سبيل المثال عند سن الـ85، لم يُصب بالسكتة الدماغية سوى 4% ممن بلغوا لاحقا سن الـ100، مقابل 10% ممن توقف عمرهم قبل ذلك، وحتى في سن الـ100، بقي خطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنحو النصف مقارنة بالفئات العمرية الأصغر، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.كما أظهرت الدراسة أن المعمرين كانوا أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وأظهروا مقاومة أفضل للحالات العصبية والنفسية.وتشير نتائج الدراسة إلى أن طول العمر الاستثنائي لا يقتصر على تأجيل ظهور الأمراض، بل يعكس أيضا نمطا مميزا لعملية الشيخوخة، ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان السبب يعود أساسا للعوامل الوراثية أو أسلوب الحياة أو البيئة أو مزيج من هذه العوامل.وستكون الخطوة المقبلة للباحثين دراسة المؤشرات التي تتنبأ بالوصول إلى سن الـ100، وفهم كيفية تأثيرها طوال حياة الفرد.
وفي دراستين واسعتين شملتا مئات الآلاف من المولودين في السويد مطلع القرن العشرين، وجد البحث أن المعمرين لا يواجهون أمراضا خطيرة إلا متأخرا، ويصابون بها بوتيرة أبطأ، كما أن مخاطرهم تظل أقل بكثير من أقرانهم طوال حياتهم.
على سبيل المثال عند سن الـ85، لم يُصب بالسكتة الدماغية سوى 4% ممن بلغوا لاحقا سن الـ100، مقابل 10% ممن توقف عمرهم قبل ذلك، وحتى في سن الـ100، بقي خطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنحو النصف مقارنة بالفئات العمرية الأصغر، وفقا لموقع
"ساينس أليرت" العلمي.
وأكدت الدراسة الثانية، التي شملت 40 مرضا مختلفا، النتائج ذاتها، وهي أن المعمرين يصابون بأمراض أقل، وغالبا ما تقتصر على جهاز عضوي واحد، ما يجعل إدارتها أسهل.
كما أظهرت الدراسة أن المعمرين كانوا أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وأظهروا مقاومة أفضل للحالات العصبية والنفسية.
26 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
وتشير نتائج الدراسة إلى أن طول العمر الاستثنائي لا يقتصر على تأجيل ظهور الأمراض، بل يعكس أيضا نمطا مميزا لعملية الشيخوخة، ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان السبب يعود أساسا للعوامل الوراثية أو أسلوب الحياة أو البيئة أو مزيج من هذه العوامل.
وستكون الخطوة المقبلة للباحثين دراسة المؤشرات التي تتنبأ بالوصول إلى سن الـ100، وفهم كيفية تأثيرها طوال حياة الفرد.