عربي
دراسة تكشف سر المعمرين.. قدرة فريدة على تجنب الأمراض
دراسة تكشف سر المعمرين.. قدرة فريدة على تجنب الأمراض
سبوتنيك عربي


دراسة تكشف سر المعمرين.. قدرة فريدة على تجنب الأمراض

08:20 GMT 11.08.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
كشف بحث حديث عن عامل رئيسي وراء طول أعمار الأشخاص المعمّرين، الذين يبلغون سن الـ100، وهو قدرتهم اللافتة على تجنب الأمراض.
وفي دراستين واسعتين شملتا مئات الآلاف من المولودين في السويد مطلع القرن العشرين، وجد البحث أن المعمرين لا يواجهون أمراضا خطيرة إلا متأخرا، ويصابون بها بوتيرة أبطأ، كما أن مخاطرهم تظل أقل بكثير من أقرانهم طوال حياتهم.
على سبيل المثال عند سن الـ85، لم يُصب بالسكتة الدماغية سوى 4% ممن بلغوا لاحقا سن الـ100، مقابل 10% ممن توقف عمرهم قبل ذلك، وحتى في سن الـ100، بقي خطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنحو النصف مقارنة بالفئات العمرية الأصغر، وفقا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.
أكبر معمرة، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، 116 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
مجتمع
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
1 مايو, 07:44 GMT
وأكدت الدراسة الثانية، التي شملت 40 مرضا مختلفا، النتائج ذاتها، وهي أن المعمرين يصابون بأمراض أقل، وغالبا ما تقتصر على جهاز عضوي واحد، ما يجعل إدارتها أسهل.
كما أظهرت الدراسة أن المعمرين كانوا أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وأظهروا مقاومة أفضل للحالات العصبية والنفسية.
تحليل الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مجتمع
دم المعمرين يمتلك اختلافات جوهرية... دراسة تكشف تفاصيل غريبة
26 نوفمبر 2024, 13:21 GMT
وتشير نتائج الدراسة إلى أن طول العمر الاستثنائي لا يقتصر على تأجيل ظهور الأمراض، بل يعكس أيضا نمطا مميزا لعملية الشيخوخة، ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان السبب يعود أساسا للعوامل الوراثية أو أسلوب الحياة أو البيئة أو مزيج من هذه العوامل.
وستكون الخطوة المقبلة للباحثين دراسة المؤشرات التي تتنبأ بالوصول إلى سن الـ100، وفهم كيفية تأثيرها طوال حياة الفرد.
