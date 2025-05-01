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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما
سبوتنيك عربي
توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، عن عمر ناهز 116 عاما، بحسب بيان صادر عن جماعة "الأخوات الكرمليات" في مدينة بورتو أليغري... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T07:44+0000
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وقالت الجماعة: "توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، الأربعاء عن عمر ناهز 116 عاما".وذكرت قاعدة بيانات "لونغيفي كويست"، المختصة بتوثيق بيانات المعمرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عاما و326 يوما.وأصبحت كانابارو راهبة في عام 1934 وعملت مدرسة.وبوفاة كانابارو، انتقل لقب أكبر معمرة في العالم الآن إلى إثيل كاترهام من إنجلترا، التي تبلغ حاليا من العمر 115 عاما و252 يوما، وفقا لقاعدة بيانات "لونغيفي كويست".حالة طبية غريبة... رجل يفقد لغته الأم بسبب جلطة دماغية ويتحدث الدنماركية بدلا منها"ولو لـ10 ثوان".. تحذيرات صحية من لمس إيصالات الدفع الورقية
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العالم, منوعات

وفاة أكبر معمرة في العالم عن 116 عاما

07:44 GMT 01.05.2025
© Photo / x/ ÚltimaHoraCaracolأكبر معمرة، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، 116 عام
أكبر معمرة، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، 116 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Photo / x/ ÚltimaHoraCaracol
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توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، عن عمر ناهز 116 عاما، بحسب بيان صادر عن جماعة "الأخوات الكرمليات" في مدينة بورتو أليغري البرازيلية.
وقالت الجماعة: "توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، الأربعاء عن عمر ناهز 116 عاما".

وبحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، فإن كانابارو ولدت في 8 يونيو/حزيران 1908. وكانت تعتبر أكبر شخص معمر على وجه الأرض بعد وفاة المقيمة اليابانية توميكو إيتوكا في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي عاشت 116 عاما.

وذكرت قاعدة بيانات "لونغيفي كويست"، المختصة بتوثيق بيانات المعمرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عاما و326 يوما.
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وأصبحت كانابارو راهبة في عام 1934 وعملت مدرسة.
وبوفاة كانابارو، انتقل لقب أكبر معمرة في العالم الآن إلى إثيل كاترهام من إنجلترا، التي تبلغ حاليا من العمر 115 عاما و252 يوما، وفقا لقاعدة بيانات "لونغيفي كويست".
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