https://sarabic.ae/20260110/رياح-قوية-تقتلع-شجرة-وتتسبب-في-حادث-سيارة-على-طريق-رئيسي-في-إسرائيلفيديو-1109108598.html
رياح قوية تقتلع شجرة وتتسبب في حادث سيارة على طريق رئيسي في إسرائيل..فيديو
تسببت الرياح العاتية في اقتلاع شجرة من جذورها على أحد الطرق الرئيسية، ما أدى إلى وقوع حادث سير خطير وسط الأحوال الجوية العاصفة التي تضرب المنطقة. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت مصادر محلية بأن الشجرة سقطت فجأة على سيارة كانت تسير في الطريق، ما أسفر عن انقلابها، وسط حالة من الذعر بين السائقين والمارة.
وعلى الفور، توجهت فرق الطوارئ والشرطة إلى موقع الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما لم تصدرحتى الآن أي بيانات حول وقوع إصابات أو حجم الخسائر.