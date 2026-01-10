سباق زلاجات الكلاب.. تحديات الشتاء وأجواء عيد الميلاد 2026

رياضية تقود فريقا من الكلاب خلال "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" "في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
كلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
متزلجون برفقة كلابهم ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
إحدى المشاركات تلعب مع كلبها ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
متزلج يحمل كلبا متعبا ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
رياضية تقود فريقًا من الكلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
يتنافس متزلج وكلبه ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
مشارك مع كلبه في سيارة ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.
