سباق زلاجات الكلاب.. تحديات الشتاء وأجواء عيد الميلاد 2026

19:53 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 19:54 GMT 10.01.2026)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لـ"سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

رياضية تقود فريقا من الكلاب خلال "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" "في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

رياضية تقود فريقا من الكلاب خلال &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; &quot;في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رياضية تقود فريقا من الكلاب خلال "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" "في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

كلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

كلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

كلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

متزلجون برفقة كلابهم ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

متزلجون برفقة كلابهم ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

متزلجون برفقة كلابهم ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات تلعب مع كلبها ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

إحدى المشاركات تلعب مع كلبها ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات تلعب مع كلبها ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

متزلج يحمل كلبا متعبا ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

متزلج يحمل كلبا متعبا ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

متزلج يحمل كلبا متعبا ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

رياضية تقود فريقًا من الكلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

رياضية تقود فريقًا من الكلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

رياضية تقود فريقًا من الكلاب ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

يتنافس متزلج وكلبه ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

يتنافس متزلج وكلبه ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يتنافس متزلج وكلبه ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك مع كلبه في سيارة ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

مشارك مع كلبه في سيارة ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب &quot;سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026&quot; في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشارك مع كلبه في سيارة ضمن فريق سباق زلاجات الكلاب في بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك للناشئين في رياضة التزلج على الجليد بالكلاب "سباق الزلاجات التي تجرها الكلاب-2026" في منتزه نوزدريكا الرياضي في مدينة كولتسوفو العلمية.

