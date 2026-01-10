عربي
أمساليوم
بث مباشر
" سبوتنيك" ترصد فعاليات الدورة الـ30 من القرية العالمية في دبي
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" فعاليات الدورة الثلاثين من القرية العالمية في دبي، التي تجمع هذا الموسم أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة من مختلف القارات، من بينها الإمارات،... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وتعكس الأجنحة المشاركة ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها عبر عروض فنية وتراثية، ومأكولات شعبية، ومنتجات حرفية، وتجارب تفاعلية تمنح الزوار فرصة للتعرّف على تنوّع الحضارات في مكان واحد. ويبرز الجناح الروسي هذا الموسم بما يقدمه من عروض فلكلورية وحرف خشبية ومجسمات فنية تعكس التراث الروسي.وتقدّم القرية مجموعة واسعة من العروض اليومية، تشمل المسرحيات الغنائية، وعروض السيرك، والفرق الشعبية، إضافة إلى مناطق الألعاب الحديثة وتجارب الطعام العالمية، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الشتوية للسياح حول العالم.
1920
رصدت عدسة "سبوتنيك" فعاليات الدورة الثلاثين من القرية العالمية في دبي، التي تجمع هذا الموسم أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة من مختلف القارات، من بينها الإمارات، السعودية، مصر، الهند، الصين، اليابان، فرنسا، إيطاليا، المغرب، سوريا، وروسيا، وغيرها من الدول المشاركة التي تحوّل القرية إلى لوحة عالمية نابضة بالحياة.
وتعكس الأجنحة المشاركة ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها عبر عروض فنية وتراثية، ومأكولات شعبية، ومنتجات حرفية، وتجارب تفاعلية تمنح الزوار فرصة للتعرّف على تنوّع الحضارات في مكان واحد. ويبرز الجناح الروسي هذا الموسم بما يقدمه من عروض فلكلورية وحرف خشبية ومجسمات فنية تعكس التراث الروسي.
وتتألق سماء القرية بعروض الدرون التي ترسم لوحات ضوئية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تزيّن ليالي عطلة نهاية الأسبوع، ما يضيف بعداً بصرياً يجذب العائلات والسياح.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للموسم الماضي، فقد استقبلت القرية العالمية نحو 10.5 مليون زائر، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الدورة الحالية بفضل تنوع الفعاليات وتطوير مناطق الترفيه.
وتقدّم القرية مجموعة واسعة من العروض اليومية، تشمل المسرحيات الغنائية، وعروض السيرك، والفرق الشعبية، إضافة إلى مناطق الألعاب الحديثة وتجارب الطعام العالمية، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الشتوية للسياح حول العالم.
