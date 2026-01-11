https://sarabic.ae/20260111/بوتينا---إم-نظام-إنذار-مبكر-روسي-لحرس-الحدود--1109130889.html
بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
يوفر النظام الروسي "بوتينا - إم" خاصية الإرسال اللاسلكي الآمن للإنذارات بما يسمح بنقل البيانات إلى مراكز القيادة والتحكم حتى في المناطق البعيدة مع إمكانية التشغيل المتواصل على مدار الساعة لحماية الحدود والمنشآت الحيوية.
كما يتميز بسهولة النشر والصيانة إضافة إلى إمكانية توافقه مع الأنظمة المختلفة الخاصة بتأمين الحدود بصورة تجعله اختيارا مثاليا لمهام المراقبة العسكرية والأمنية وحماية البنى التحتية الحساسة.