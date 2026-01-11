خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/خبير-ليبي-في-إدارة-الأزمات-تزوير-الهوية-جريمة-تمس-الأمن-القومي-1109132347.html
خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي
خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي
سبوتنيك عربي
لم يعد تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا مجرد تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على خلل عميق في منظومة إدارة الهوية المدنية، بما يهدد الحقوق... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T17:20+0000
2026-01-11T17:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_59a4324826ab25650fa6bc4307f04d52.jpg
فالرقم الوطني الذي يفترض أن يكون المرجعية الأساسية لإثبات الشخصية والجنسية أصبح في بعض الحالات أداة قابلة للتلاعب تستخدم للحصول على امتيازات مالية أو قانونية أو إدارية دون وجه حق.وفي تعليق على هذا الملف قال الدكتور سعد الغديوي الخبير في إدارة الأزمات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل جهات رسمية وعلى رأسها مكتب النائب العام يؤكد تورط بعض ضعاف النفوس في تزوير وثائق رسمية لأشخاص غير ليبيين وتسهيل حصولهم على مستندات تثبت أنهم مواطنون ليبيون.وأضاف أن انقسام الدولة وغياب الردع القانوني شجّعا على انتشار هذه الممارسات الخطيرة.وأكد الغديوي أن تزوير الأرقام الوطنية يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لما لها من آثار مباشرة على حياة المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونها تمثل خرقًا جسيمًا للأمن القومي والاجتماعي وانتهاكًا للقيم والمعتقدات والأعراف الاجتماعية والدينية.ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما يكون بعض المتورطين في هذه القضايا أشخاصًا لا يملكون أي أوراق رسمية صادرة عن دول أخرى، ما يدفعهم إلى شراء وتزوير مستندات من أي بلد وبأي وسيلة كانت للحصول على هوية قانونية.كما أشار إلى احتمال أن يكون بعض المتورطين ليبيين في الأصل لكنهم واجهوا مشاكل أو عوائق حالت دون استخدام مستنداتهم الأصلية فلجأوا إلى تزوير وثائق جديدة، وهو ما يُرجح حدوثه في بعض الحالات التي كُشف عنها مؤخرًا.وشدد الغديوي على أن هذه الظاهرة إن لم يتصدى لها بحزم قد تتحول إلى أزمة وطنية شاملة، داعياً إلى التعامل معها كملف أمني وسيادي بالغ الخطورة.واختتم بالقول إن غياب الدولة عن أداء دورها الأساسي هو السبب الجوهري في انتشار مثل هذه السلوكيات الدنيئة التي لا تعكس أخلاق الشعب الليبي المسلم المحافظ ولا تمثل قيمه وتاريخه.ويظل دور النائب العام حجر الزاوية في معركة استعادة هيبة الدولة وحماية الحق العام، فهذه القضية تضرب في عمق السيادة الوطنية وتهدد الثقة في مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وأمنية خطيرة، فإن تحرّك النيابة العامة في ملاحقة المتورطين دون استثناء أو انتقائية يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في فرض سيادة القانون، كما أن الرأي العام ينتظر إجراءات واضحة تمنع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً عبر إصلاح منظومة السجل المدني وحماية قواعد البيانات الوطنية.
https://sarabic.ae/20230925/ليبيا-تعلن-القبض-على-عميد-بلدية-درنة-ومسؤولين-آخرين-على-خلفية-كارثة-الفيضانات-1081388605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:0:1750:1312_1920x0_80_0_0_932cbb06752194756526cb6a301efe03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي

17:20 GMT 11.01.2026
© AP Photoالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
لم يعد تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا مجرد تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على خلل عميق في منظومة إدارة الهوية المدنية، بما يهدد الحقوق القانونية للمواطنين ويطرح تساؤلات جدية حول سلامة قواعد البيانات الرسمية التي تُبنى عليها السياسات العامة للدولة.
فالرقم الوطني الذي يفترض أن يكون المرجعية الأساسية لإثبات الشخصية والجنسية أصبح في بعض الحالات أداة قابلة للتلاعب تستخدم للحصول على امتيازات مالية أو قانونية أو إدارية دون وجه حق.
وفي تعليق على هذا الملف قال الدكتور سعد الغديوي الخبير في إدارة الأزمات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل جهات رسمية وعلى رأسها مكتب النائب العام يؤكد تورط بعض ضعاف النفوس في تزوير وثائق رسمية لأشخاص غير ليبيين وتسهيل حصولهم على مستندات تثبت أنهم مواطنون ليبيون.
وأوضح الغديوي أن هذه الوثائق المزورة استخدمت لاحقًا لاستخراج جوازات سفر ليبية والحصول على منح مالية ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين فقط، معتبرًا أن هذه الوقائع تؤكد ما تم التحذير منه سابقًا وهو أن غياب الاستقرار السياسي وتفكك مؤسسات الدولة وفّرا بيئة خصبة لمثل هذه الجرائم.
وأضاف أن انقسام الدولة وغياب الردع القانوني شجّعا على انتشار هذه الممارسات الخطيرة.
لقطات لـسبوتنيك توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
ليبيا تعلن القبض على عمدة بلدية درنة ومسؤولين آخرين على خلفية "كارثة الفيضانات"
25 سبتمبر 2023, 14:04 GMT
وأكد الغديوي أن تزوير الأرقام الوطنية يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لما لها من آثار مباشرة على حياة المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونها تمثل خرقًا جسيمًا للأمن القومي والاجتماعي وانتهاكًا للقيم والمعتقدات والأعراف الاجتماعية والدينية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تعد أحد أشكال تغيير الأنساب والعبث بالتركيبة السكانية عبر إدخال أشخاص غرباء إلى المجتمع الليبي ودمجهم فيه بطرق غير شرعية وغير أخلاقية وبما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما يكون بعض المتورطين في هذه القضايا أشخاصًا لا يملكون أي أوراق رسمية صادرة عن دول أخرى، ما يدفعهم إلى شراء وتزوير مستندات من أي بلد وبأي وسيلة كانت للحصول على هوية قانونية.
كما أشار إلى احتمال أن يكون بعض المتورطين ليبيين في الأصل لكنهم واجهوا مشاكل أو عوائق حالت دون استخدام مستنداتهم الأصلية فلجأوا إلى تزوير وثائق جديدة، وهو ما يُرجح حدوثه في بعض الحالات التي كُشف عنها مؤخرًا.
وشدد الغديوي على أن هذه الظاهرة إن لم يتصدى لها بحزم قد تتحول إلى أزمة وطنية شاملة، داعياً إلى التعامل معها كملف أمني وسيادي بالغ الخطورة.
وأكد أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة بكافة مكوناته باعتباره صمام الأمان في مواجهة هذه التحديات التي تهدد كيان الدولة.
واختتم بالقول إن غياب الدولة عن أداء دورها الأساسي هو السبب الجوهري في انتشار مثل هذه السلوكيات الدنيئة التي لا تعكس أخلاق الشعب الليبي المسلم المحافظ ولا تمثل قيمه وتاريخه.
ويظل دور النائب العام حجر الزاوية في معركة استعادة هيبة الدولة وحماية الحق العام، فهذه القضية تضرب في عمق السيادة الوطنية وتهدد الثقة في مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وأمنية خطيرة، فإن تحرّك النيابة العامة في ملاحقة المتورطين دون استثناء أو انتقائية يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في فرض سيادة القانون، كما أن الرأي العام ينتظر إجراءات واضحة تمنع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً عبر إصلاح منظومة السجل المدني وحماية قواعد البيانات الوطنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала