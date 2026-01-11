https://sarabic.ae/20260111/صورة-فضائية-لأطلس-3-تحير-علماء-الفلك-1109114050.html

صورة فضائية "لأطلس 3" تحير علماء الفلك

صورة فضائية "لأطلس 3" تحير علماء الفلك

سبوتنيك عربي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة جديدة للجسم النجمي أطلس/ 31، تُشكك في النماذج الحالية لسلوك المذنبات. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T07:48+0000

2026-01-11T07:48+0000

2026-01-11T07:48+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102563/88/1025638891_0:351:2575:1799_1920x0_80_0_0_d5d5f6d21693d7f26e17871225db124c.jpg

ووفقا لمنشور لباحثين من موقع "أل داي أسترونومي" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "للوهلة الأولى، تبدو الصورة عادية، بل مألوفة تقريبًا، إلى أن يتغير الوضع فما بدا في البداية كجسم خافت غريب بين النجوم، يكشف فجأةً عن نفسه كبنية منظمة تواجه الشمس، وهو ما يُناقض افتراضات نماذج المذنبات الراسخة".ويُشدد المنشور، على أن هذا ليس مجرد تكهنات، بل هو تساؤل أثارته بيانات نشرتها ناسا.واكتُشف الجسم النجمي "أطلس/ 31"، في الأول من يوليو/تموز، وقد حدد العلماء لاحقًا أنه مذنبٌ من نظامٍ شمسيٍ آخر.وحسب العلماء، قد يكون هذا أقدم مذنبٍ تم رصده على الإطلاق. وفي سبتمبر/ أيلول، أفاد العالم آفي لوب من جامعة هارفارد أن جسمًا بين النجوم يمر عبر النظام الشمسي قد شهد "تطورًا غير طبيعي"، حيث بدأ لونه بالتغير.وهذا يشير إلى أن نشاط الجسم الفضائي، قد تغير بعد مروره بنقطة الحضيض الشمسي، مقارنةً بسلوكه قبل مروره بأقرب نقطة له من الشمس."كاد يمزق نفسه"... كويكب يحطم أرقاما قياسية بسرعته الفائقة... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم