صورة فضائية "لأطلس 3" تحير علماء الفلك
صورة فضائية "لأطلس 3" تحير علماء الفلك
صورة فضائية "لأطلس 3" تحير علماء الفلك
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة جديدة للجسم النجمي أطلس/ 31، تُشكك في النماذج الحالية لسلوك المذنبات.
ووفقا لمنشور لباحثين من موقع "أل داي أسترونومي" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "للوهلة الأولى، تبدو الصورة عادية، بل مألوفة تقريبًا، إلى أن يتغير الوضع فما بدا في البداية كجسم خافت غريب بين النجوم، يكشف فجأةً عن نفسه كبنية منظمة تواجه الشمس، وهو ما يُناقض افتراضات نماذج المذنبات الراسخة".
ويُشدد المنشور، على أن هذا ليس مجرد تكهنات، بل هو تساؤل أثارته بيانات نشرتها ناسا.
واكتُشف الجسم النجمي "أطلس/ 31"، في الأول من يوليو/تموز، وقد حدد العلماء لاحقًا أنه مذنبٌ من نظامٍ شمسيٍ آخر.
ويبلغ قطر غلافه الذري (سحابة من الغاز والغبار تُحيط بنواته) حوالي 24 كيلومترا، وقدّر نموذج حاسوبي عمره بأكثر من سبعة مليارات ونصف المليار سنة، أي أكبر من الشمس بثلاثة مليارات سنة.
وحسب العلماء، قد يكون هذا أقدم مذنبٍ تم رصده على الإطلاق.
وفي سبتمبر/ أيلول، أفاد العالم آفي لوب من جامعة هارفارد أن جسمًا بين النجوم يمر عبر النظام الشمسي قد شهد "تطورًا غير طبيعي"، حيث بدأ لونه بالتغير.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلن لوب أن صورًا جديدة للجسم العابر للنجوم "أطلس/ 31" كشفت عن نفاثتين، ويعتقد أنهما تنبعثان من جانبين مختلفين للجسم.
وهذا يشير إلى أن نشاط الجسم الفضائي، قد تغير بعد مروره بنقطة الحضيض الشمسي، مقارنةً بسلوكه قبل مروره بأقرب نقطة له من الشمس.