"كاد يمزق نفسه"... كويكب يحطم أرقاما قياسية بسرعته الفائقة... فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وخلال فترة الرصد التمهيدية، رصد التلسكوب كويكبًا ضخمًا في الحزام الرئيسي بين مداري المريخ والمشتري يحمل اسم 2025 MN45، يبلغ قطره نحو 710 أمتار، ويدور حول نفسه بسرعة غير مسبوقة، إذ يكمل دورة كاملة في غضون 1.88 دقيقة فقط. هذه السرعة تتجاوز بكثير ما يُعرف بـ"حاجز الدوران" البالغ نحو 2.2 ساعة، وهو الحد النظري الذي يُفترض أن تتفكك بعده الكويكبات الكبيرة بسبب قوى الطرد المركزي.وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الفلكية سارة غرينستريت من المؤسسة الوطنية الأميركية لأبحاث الفلك البصري وتحت الأحمر، أن الانتشار غير المتوقع لكويكبات يزيد قطرها على 500 متر وتدور خلال أقل من دقيقتين يفرض إعادة النظر في فهم تشكّل الكويكبات وتطور حركتها الدورانية.ويُعد النظام الشمسي موطنًا لملايين الأجرام الصغيرة، أو ما يُعرف بالكواكب القزمة والكويكبات، التي تمثل سجلات شبه محفوظة من المراحل الأولى لتكوّن النظام الشمسي. غير أن دراستها ظلت صعبة بسبب صغر حجمها وبعدها وسرعة حركتها، ما جعل الحصول على بيانات دقيقة حول أشكالها وكثافتها ودورانها أمرًا محدودًا، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وتخالف هذه النتائج الفرضية السائدة التي تعتبر معظم الكويكبات "ركامًا فضائيًا" مكوّنًا من صخور وحصى وغبار متماسك بفعل الجاذبية فقط، ما يجعلها عرضة للتفكك عند تسارع دورانها. وتشير الحسابات إلى أن كويكب 2025 MN45، على سبيل المثال، لا بد أن يمتلك قوة تماسك تضاهي الصخور الصلبة ليحافظ على بنيته رغم سرعته الهائلة.ويرجّح الباحثون أن هذه الكويكبات الصلبة قد تكون بقايا اصطدامات عنيفة وقعت في بدايات تشكّل النظام الشمسي، واحتفظت ببنيتها الداخلية على عكس معظم الأجرام الأخرى. ويرى العلماء أن توسيع قاعدة البيانات عبر الرصد المستقبلي، إلى جانب مهمات فضائية مثل مركبة "لوسي" التابعة لناسا، قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في فهم تاريخ التصادمات وبنية الكويكبات، بل وفي إعادة رسم صورة تطور النظام الشمسي بأكمله.دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عواملالعثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور
تابعنا عبر
كشفت ملاحظات مبكرة أجراها مرصد "فيرا سي. روبين" الفلكي، قبل أشهر من انطلاق مسحه الرئيسي، عن نتائج مفاجئة قد تغيّر الفهم العلمي السائد لطبيعة الكويكبات وقوتها البنيوية.
وخلال فترة الرصد التمهيدية، رصد التلسكوب كويكبًا ضخمًا في الحزام الرئيسي بين مداري المريخ والمشتري يحمل اسم 2025 MN45، يبلغ قطره نحو 710 أمتار، ويدور حول نفسه بسرعة غير مسبوقة، إذ يكمل دورة كاملة في غضون 1.88 دقيقة فقط. هذه السرعة تتجاوز بكثير ما يُعرف بـ"حاجز الدوران" البالغ نحو 2.2 ساعة، وهو الحد النظري الذي يُفترض أن تتفكك بعده الكويكبات الكبيرة بسبب قوى الطرد المركزي.
ولم تكن هذه الحالة استثناءً منفردًا، إذ كشفت البيانات عن 18 كويكبًا إضافيًا تدور بسرعات توصف بأنها "مستحيلة" وفق النماذج التقليدية، ما يشير إلى أن كثيرًا من كويكبات الحزام الرئيسي قد تكون أقوى وأكثر تماسكًا مما كان يُعتقد سابقًا.
وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الفلكية سارة غرينستريت من المؤسسة الوطنية الأميركية لأبحاث الفلك البصري وتحت الأحمر، أن الانتشار غير المتوقع لكويكبات يزيد قطرها على 500 متر وتدور خلال أقل من دقيقتين يفرض إعادة النظر في فهم تشكّل الكويكبات وتطور حركتها الدورانية.
خلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجتمع
دراسة: الخلايا البشرية قد تولد الكهرباء ذاتيا
4 يناير, 10:57 GMT
ويُعد النظام الشمسي موطنًا لملايين الأجرام الصغيرة، أو ما يُعرف بالكواكب القزمة والكويكبات، التي تمثل سجلات شبه محفوظة من المراحل الأولى لتكوّن النظام الشمسي. غير أن دراستها ظلت صعبة بسبب صغر حجمها وبعدها وسرعة حركتها، ما جعل الحصول على بيانات دقيقة حول أشكالها وكثافتها ودورانها أمرًا محدودًا، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".

وخلال تسع ليالٍ من الرصد بين 21 أبريل/نيسان و5 مايو/أيار 2025، جمع مرصد روبين بيانات عن نحو 340 ألف كويكب. ومن هذه العينة، تمكن الفريق العلمي من قياس معدلات دوران 76 كويكبًا، تبيّن أن 19 منها تدور أسرع من الحد النظري المعروف، بينها ثلاثة كويكبات فائقة السرعة تدور في أقل من خمس دقائق.

وتخالف هذه النتائج الفرضية السائدة التي تعتبر معظم الكويكبات "ركامًا فضائيًا" مكوّنًا من صخور وحصى وغبار متماسك بفعل الجاذبية فقط، ما يجعلها عرضة للتفكك عند تسارع دورانها. وتشير الحسابات إلى أن كويكب 2025 MN45، على سبيل المثال، لا بد أن يمتلك قوة تماسك تضاهي الصخور الصلبة ليحافظ على بنيته رغم سرعته الهائلة.
ويرجّح الباحثون أن هذه الكويكبات الصلبة قد تكون بقايا اصطدامات عنيفة وقعت في بدايات تشكّل النظام الشمسي، واحتفظت ببنيتها الداخلية على عكس معظم الأجرام الأخرى. ويرى العلماء أن توسيع قاعدة البيانات عبر الرصد المستقبلي، إلى جانب مهمات فضائية مثل مركبة "لوسي" التابعة لناسا، قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في فهم تاريخ التصادمات وبنية الكويكبات، بل وفي إعادة رسم صورة تطور النظام الشمسي بأكمله.
دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور
