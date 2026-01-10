https://sarabic.ae/20260110/دراسة-99-من-النوبات-القلبية-مرتبطة-بـ4-عوامل-1109082495.html

دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل

كشفت دراسة طبية واسعة النطاق أن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تحدث بشكل مفاجئ أو من دون مقدمات، بل تسبقها عوامل خطر واضحة يمكن رصدها... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا لبيانات صحية شملت أكثر من 9 ملايين بالغ في كلٍّ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تبيّن أن نحو 99% من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى ارتبطت بوجود واحد على الأقل من أربعة عوامل خطر رئيسية قبل حدوثها.وتشمل هذه العوامل:وخلصت الدراسة، التي نُشرت عام 2025 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، إلى أن هذه العوامل مجتمعة سبقت تقريبًا جميع حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب التي جرى رصدها خلال فترة المتابعة الطويلة.ضغط الدم في الصدارةوأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر شيوعًا، إذ وُجد لدى أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل قلبي في كلا البلدين.رسالة وقائية واضحةوقال الباحث الرئيسي وأستاذ أمراض القلب في جامعة نورث وسترن الأميركية، فيليب غرينلاند، إن النتائج تُظهر بشكل “مقنع للغاية” أن التعرض لعوامل خطر غير مسيطر عليها قبل حدوث الأمراض القلبية “يقارب نسبة 100%”.تصحيح مفاهيم سائدةوأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تتحدى ادعاءات حديثة تقول إن النوبات القلبية المفاجئة من دون عوامل خطر في ازدياد، مرجحة أن دراسات سابقة ربما أغفلت تشخيصات مبكرة أو مستويات خطر لم تصل إلى العتبة السريرية المعتمدة.من جانبها، أكدت طبيبة القلب في جامعة ديوك، نيها باغيديبّاتي، في افتتاحية مرافقة للدراسة، أن النتائج تسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر، قائلة: "نستطيع – ويجب – أن نكون أفضل في الوقاية قبل الوصول إلى نتائج قاتلة".ويُذكر أن نسخة سابقة من هذه الدراسة كانت قد نُشرت لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.دراسة: مسكن ألم شهير يتناوله الملايين يرتبط بأمراض قلب مميتةدراسة: مسكن آلام شائع قد يؤدي إلى فشل قلبي

