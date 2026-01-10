دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
دراسة: 99% من النوبات القلبية مرتبطة بـ4 عوامل
تابعنا عبر
كشفت دراسة طبية واسعة النطاق أن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تحدث بشكل مفاجئ أو من دون مقدمات، بل تسبقها عوامل خطر واضحة يمكن رصدها والتحكم بها.
ووفقًا لبيانات صحية شملت أكثر من 9 ملايين بالغ في كلٍّ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تبيّن أن نحو 99% من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى ارتبطت بوجود واحد على الأقل من أربعة عوامل خطر رئيسية قبل حدوثها.
وتشمل هذه العوامل:
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع مستويات الكوليسترول
ارتفاع سكر الدم
التدخين (الحالي أو السابق)
وخلصت الدراسة، التي نُشرت عام 2025 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، إلى أن هذه العوامل مجتمعة سبقت تقريبًا جميع حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب التي جرى رصدها خلال فترة المتابعة الطويلة.

ضغط الدم في الصدارة

وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر شيوعًا، إذ وُجد لدى أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل قلبي في كلا البلدين.
حتى بين النساء دون سن الـ60، وهن الفئة الأقل عرضة نسبيًا لأمراض القلب، ارتبط أكثر من 95% من الأحداث القلبية بوجود واحد من عوامل الخطر الأربعة.

رسالة وقائية واضحة

وقال الباحث الرئيسي وأستاذ أمراض القلب في جامعة نورث وسترن الأميركية، فيليب غرينلاند، إن النتائج تُظهر بشكل “مقنع للغاية” أن التعرض لعوامل خطر غير مسيطر عليها قبل حدوث الأمراض القلبية “يقارب نسبة 100%”.
وأضاف أن التركيز يجب أن ينصب على إدارة العوامل القابلة للتعديل، مثل ضغط الدم والتدخين ومستويات السكر والكوليسترول، بدل الانشغال بعوامل أخرى يصعب علاجها أو لا تمثل سببًا مباشرًا.
مجتمع
مجتمع
الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة "الصحية"... ماهي وكيفية الحد من التعرض لها؟
6 يناير, 19:45 GMT

تصحيح مفاهيم سائدة

وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تتحدى ادعاءات حديثة تقول إن النوبات القلبية المفاجئة من دون عوامل خطر في ازدياد، مرجحة أن دراسات سابقة ربما أغفلت تشخيصات مبكرة أو مستويات خطر لم تصل إلى العتبة السريرية المعتمدة.
من جانبها، أكدت طبيبة القلب في جامعة ديوك، نيها باغيديبّاتي، في افتتاحية مرافقة للدراسة، أن النتائج تسلط الضوء على أهمية التدخل المبكر، قائلة: "نستطيع – ويجب – أن نكون أفضل في الوقاية قبل الوصول إلى نتائج قاتلة".
ويُذكر أن نسخة سابقة من هذه الدراسة كانت قد نُشرت لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
دراسة: مسكن ألم شهير يتناوله الملايين يرتبط بأمراض قلب مميتة
دراسة: مسكن آلام شائع قد يؤدي إلى فشل قلبي
