دراسة: مسكن آلام شائع قد يؤدي إلى فشل قلبي
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز كولومبيا الطبي الجامعي في نيويورك، عن مخاطر صحية محتملة لدواء "البريغابالين"، وهو مسكن آلام يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.
وأظهرت الدراسة أن هذا الدواء، الذي يوصف عادة لعلاج الألم العصبي المزمن والقلق والصرع، قد يزيد من مخاطر الإصابة بفشل القلب، خاصة لدى كبار السن، وفقا لموقع "مدسكيب".
ويعمل "البريغابالين" على تخفيف الألم عن طريق تثبيط إشارات الألم في الدماغ والحبل الشوكي.
لكن الباحثين وجدوا أن استخدامه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 48% لدى كبار السن، وتصل هذه النسبة إلى 85% لدى من لديهم تاريخ مع أمراض القلب.
واستندت الدراسة، التي نشرت نتائجها في صحيفة بريطانية، إلى تحليل بيانات أكثر من 246 ألف مريض تتراوح أعمارهم بين 65 و89 عاما، يعانون من ألم مزمن غير مرتبط بالسرطان ولم يسبق لهم الإصابة بفشل القلب.
خلال أربع سنوات من المتابعة، سُجِّل دخول 1470 مريضا إلى المستشفى بسبب فشل القلب.
وأشارت النتائج إلى أن استخدام "البريغابالين" يرتبط بحوالي ست حالات إضافية لفشل القلب سنويا لكل 1000 شخص مقارنة بغير المستخدمين.
وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يتناولون الدواء أكثر عرضة بنحو 1.5 مرة للإصابة بفشل القلب، وهي حالة خطيرة يصبح فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس، الإرهاق، تورم الأطراف، والسعال المستمر.
وتزداد هذه الحالة شيوعا بين كبار السن، خاصة الناجين من النوبات القلبية، ولا يوجد علاج شاف لها، حيث تتفاقم مع الوقت.
وحث الباحثون الأطباء على توخي الحذر عند وصف "البريغابالين" لكبار السن، خاصة المصابين بأمراض قلبية، في ظل الزيادة المطردة في استخدام الدواء لتخفيف الألم المزمن بين هذه الفئة العمرية.
ودعوا إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وضمان سلامة المرضى.
