دراسة جديدة تربط بين تناول أطعمة شائعة وخطر الإصابة بسرطان الرئة
واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة "ثوراكس" على بيانات 101,732 شخصا من المشاركين في تجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض، إذ جرى تقييم استهلاكهم الغذائي من خلال استبيان معتمد وتصنيف الأطعمة وفق نظام "نوفا" بحسب درجة معالجتها.وتمت متابعة المشاركين لمدة متوسطة بلغت نحو 12عاما، وخلال هذه الفترة تم تسجيل 1706 حالات إصابة بسرطان الرئة، منها 1473 حالة من النوع غير صغير الخلايا و233 حالة من النوع صغير الخلايا.وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين ينتمون إلى الفئة الأعلى استهلاكا لـ"الأطعمة فائقة المعالجة" كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 41% مقارنةً بالفئة الأقل استهلاكا، مع بقاء هذه النسبة ذات دلالة إحصائية حتى بعد تعديل العوامل الأخرى المؤثرة على الخطر، مثل جودة النظام الغذائي والعوامل السلوكية.وشملت الأطعمة التي رصدتها الدراسة منتجات الألبان (مثل الكريمة الحامضة، والجبن الكريمي، والآيس كريم، والزبادي المجمد)، والأطعمة المقلية والخبز والحلويات (مثل البسكويت والكعك والمعجنات)، والوجبات الخفيفة المالحة وحبوب الإفطار والمعكرونة سريعة التحضير، بالإضافة إلى المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة المحلاة صناعيا، وغيرها.وقد بلغ متوسط استهلاك هذه الأطعمة نحو 2.8 حصة يوميا للشخص الواحد، ليتراوح بين 0.5 حصة في الفئة الأقل استهلاكا، و6 حصص في الفئة الأعلى. وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تبرز الحاجة الماسة لإجراء المزيد من الدراسات لتوضيح آليات هذا الارتباط، مع إمكانية استخدام هذه المعطيات في صياغة برامج وقائية تستهدف تعديل العادات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة بسرطان الرئة.
كشفت دراسة علمية جديدة، عن وجود ارتباط واضح بين الإفراط في تناول "الأطعمة فائقة المعالجة" وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، بما يشمل النوعين الرئيسيين، وهما سرطان الرئة غير صغير الخلايا وسرطان الرئة صغير الخلايا.
واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة
"ثوراكس" على بيانات 101,732 شخصا من المشاركين في تجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض، إذ جرى تقييم استهلاكهم الغذائي من خلال استبيان معتمد وتصنيف الأطعمة وفق نظام "نوفا" بحسب درجة معالجتها.
وتمت متابعة المشاركين لمدة متوسطة بلغت نحو 12عاما، وخلال هذه الفترة تم تسجيل 1706 حالات إصابة بسرطان الرئة، منها 1473 حالة من النوع غير صغير الخلايا و233 حالة من النوع صغير الخلايا.
وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين ينتمون إلى الفئة الأعلى استهلاكا لـ"الأطعمة فائقة المعالجة" كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 41% مقارنةً بالفئة الأقل استهلاكا، مع بقاء هذه النسبة ذات دلالة إحصائية حتى بعد تعديل العوامل الأخرى المؤثرة على الخطر، مثل جودة النظام الغذائي والعوامل السلوكية.
وشملت الأطعمة التي رصدتها الدراسة منتجات الألبان (مثل الكريمة الحامضة، والجبن الكريمي، والآيس كريم، والزبادي المجمد)، والأطعمة المقلية والخبز والحلويات (مثل البسكويت والكعك والمعجنات)، والوجبات الخفيفة المالحة وحبوب الإفطار والمعكرونة سريعة التحضير، بالإضافة إلى المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة المحلاة صناعيا، وغيرها.
وقد بلغ متوسط استهلاك هذه الأطعمة نحو 2.8 حصة يوميا للشخص الواحد، ليتراوح بين 0.5 حصة في الفئة الأقل استهلاكا، و6 حصص في الفئة الأعلى.
وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تبرز الحاجة الماسة لإجراء المزيد من الدراسات لتوضيح آليات هذا الارتباط، مع إمكانية استخدام هذه المعطيات في صياغة برامج وقائية تستهدف تعديل العادات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة بسرطان الرئة.