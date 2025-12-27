https://sarabic.ae/20251227/دراسة-مسكن-ألم-شهير-يتناوله-الملايين-يرتبط-بأمراض-قلب-مميتة-1108639638.html

دراسة: مسكن ألم شهير يتناوله الملايين يرتبط بأمراض قلب مميتة

دراسة: مسكن ألم شهير يتناوله الملايين يرتبط بأمراض قلب مميتة

سبوتنيك عربي

زعمت دراسة حديثة، أن أكثر مسكنات الألم الأفيونية شيوعا على مستوى العالم، لا يحقق فائدة كبيرة في تخفيف الألم، في حين يرتبط بزيادة ملحوظة بمخاطر الإصابة بأمراض

ويعد "الترامادول" من أكثر المسكنات الأفيونية استخداما في العالم، إذ تجاوز عدد وصفاته الطبية في أمريكا وحدها 16 مليون وصفة خلال عام 2023، وقد استُخدم هذا الدواء على مدار نحو 50 عاما لعلاج الآلام المزمنة المتوسطة إلى الشديدة، وذلك اعتمادا على اعتقاد طبي شائع بأنه أقل خطرا من حيث الإدمان، مقارنة بمسكنات أفيونية أقوى مثل "الأوكسيكودون" و"الفنتانيل".إلا أن تحليلا علميا شاملا أجراه باحثون من الدنمارك لمجموعة من التجارب السريرية السابقة، أظهر أن "الترامادول" لا يوفر سوى تسكين محدود وغير ذي أهمية سريرية للألم، مقابل زيادة تتجاوز الضعف، في احتمال التعرض لآثار جانبية خطيرة، وفقا لموقع "Science Daily".وشمل التحليل 19 دراسة سريرية، ضمّت أكثر من 6500 مشارك، تناولوا "الترامادول" أو دواء وهميا.وبيّنت الدراسة أن متوسط عمر المشاركين بلغ 58 عاما، وهي فئة عمرية تعد أكثر عُرضة لأمراض القلب، وقد يكون لدى كثير منهم أمراض كامنة غير مشخصة في الشرايين التاجية أو ضعف في عضلة القلب، ما يجعل "الترامادول" عاملا محفزا أو مفاقما لتلك الحالات.وتنوعت حالات الألم التي شملتها الدراسة بين آلام الأعصاب، والتهاب المفاصل، وآلام أسفل الظهر المزمنة، والفيبروميالغيا، وقد جُمعت البيانات المتعلقة بالأحداث الضارة الخطيرة وصُنّفت ضمن فئات، أبرزها الاضطرابات القلبية.وأظهرت المقارنة مع الدواء الوهمي أن مستخدمي "الترامادول" كانوا أكثر عرضة بنسبة 113% للإصابة بأحداث ضارة خطيرة، وهي زيادة عُزيت بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات المشكلات القلبية والأورام.وفي ضوء هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة توخي الحذر عند وصف "الترامادول"، خاصة لكبار السن ومرضى القلب، داعين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا، مثل المسكنات غير الأفيونية والعلاجات غير الدوائية، بما في ذلك العلاج الطبيعي المتخصص والعلاج السلوكي المعرفي.

