عربي
القوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور
العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور
سبوتنيك عربي
حط نيزك متفجر لامع رُصد في موسكو والعديد من المناطق المحيطة، رحاله في منطقة قريبة، حيث فحصه علماء من معهد فرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية،... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور

09:21 GMT 11.11.2025
© Photo / ГЕОХИ РАН/Telegramالعثور على نيزك حلق فوق موسكو
العثور على نيزك حلق فوق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Photo / ГЕОХИ РАН/Telegram
تابعنا عبر
حط نيزك متفجر لامع رُصد في موسكو والعديد من المناطق المحيطة، رحاله في منطقة قريبة، حيث فحصه علماء من معهد فرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية، واكتشفوا أنه نيزك حجري، وينتمي إلى مجموعة الكوندريتات العادية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت عدة قنوات على "تلغرام" مقاطع فيديو تصوّر سقوط جسم مجهول من الفضاء، إلى جانب تشكّل مسار ناري ساطع.
وكان الجسم المتوهج مرئيًا من مناطق فيدنوي، ودوبنا، ورامينسكوي، وجوكوفسكي، وليوبرتسي، وكراسنوغورسك، وأودينتسوفو في منطقة موسكو، واستغرقت رحلة الجسم وقتًا طويلاً جدًا - أكثر من 35 ثانية - حيث انتقل من الشرق إلى الغرب.

ولاحظ عالم الفلك ستاس كوروتكي أن الجسم نفسه مرّ على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي موسكو.

وتكهن العلماء بما إذا كان حطاما فضائيا أم نيزكًا طبيعيًا، حيث أفاد المعهد عبر قناته على تلغرام: "عثر على أولى عينات من مادة نيزكية سقطت بعد مرور نيزك متفجر ساطع فوق مقاطعتي تفير ونوفغورود في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".
© Photo / ГЕОХИ РАН/Telegramالعثور على نيزك حلق فوق موسكو
العثور على نيزك حلق فوق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
العثور على نيزك حلق فوق موسكو
© Photo / ГЕОХИ РАН/Telegram
وأظهرت الدراسات الأولية التي أجراها المعهد أن النيزك هو على الأرجح كوندريت عادي (نيزك حجري) من المجموعة "إل إل 6".
وأفاد المعهد أن عينات من النيزك الذي وصل إلى الأرض قد استلمها مختبر النيازك والكيمياء الكونية التابع للمعهد، ومتحف تاريخ الكون (ديدوفسك، منطقة موسكو)، وجامعة الأورال الفيدرالية (يكاترينبورغ).
وأشاروا أيضًا إلى أنه سيتم تسميته رسميًا؛ وعادةً ما تسمى النيازك بناءً على الموقع الجغرافي لاصطدامها.

وفي تعليق لوكالة "سبوتنيك"، أشار كوروتكي إلى أن الجرم السماوي ألحق أضرارًا بسقف منزل خاص في قرية في مقاطعة نوفغورود، وتم العثور عليه في النهاية - وهو ما يعدّ بمثابة ضربة حظ كبيرة.

وتجري حاليا أبحاث حول الجسم الفضائي، ويدرس علماء مختلفون مسارات تحليقه، وأفاد سكان منطقة موشنسكي في مقاطعة نوفغورود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا هدير نيزك سقط صباح 27 أكتوبر.
علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
ثورة في مجال الطاقة... تحويل قطرات الأمطار إلى كهرباء
