العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور
حط نيزك متفجر لامع رُصد في موسكو والعديد من المناطق المحيطة، رحاله في منطقة قريبة، حيث فحصه علماء من معهد فرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية، واكتشفوا أنه نيزك حجري، وينتمي إلى مجموعة الكوندريتات العادية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت عدة قنوات على "تلغرام" مقاطع فيديو تصوّر سقوط جسم مجهول من الفضاء، إلى جانب تشكّل مسار ناري ساطع.
وكان الجسم المتوهج مرئيًا من مناطق فيدنوي، ودوبنا، ورامينسكوي، وجوكوفسكي، وليوبرتسي، وكراسنوغورسك، وأودينتسوفو في منطقة موسكو، واستغرقت رحلة الجسم وقتًا طويلاً جدًا - أكثر من 35 ثانية - حيث انتقل من الشرق إلى الغرب.
ولاحظ عالم الفلك ستاس كوروتكي أن الجسم نفسه مرّ على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي موسكو.
وتكهن العلماء بما إذا كان حطاما فضائيا أم نيزكًا طبيعيًا، حيث أفاد المعهد عبر قناته على تلغرام: "عثر على أولى عينات من مادة نيزكية سقطت بعد مرور نيزك متفجر ساطع فوق مقاطعتي تفير ونوفغورود في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".
وأظهرت الدراسات الأولية التي أجراها المعهد أن النيزك هو على الأرجح كوندريت عادي (نيزك حجري) من المجموعة "إل إل 6".
وأفاد المعهد أن عينات من النيزك الذي وصل إلى الأرض قد استلمها مختبر النيازك والكيمياء الكونية التابع للمعهد، ومتحف تاريخ الكون (ديدوفسك، منطقة موسكو)، وجامعة الأورال الفيدرالية (يكاترينبورغ).
وأشاروا أيضًا إلى أنه سيتم تسميته رسميًا؛ وعادةً ما تسمى النيازك بناءً على الموقع الجغرافي لاصطدامها.
وفي تعليق لوكالة "سبوتنيك"، أشار كوروتكي إلى أن الجرم السماوي ألحق أضرارًا بسقف منزل خاص في قرية في مقاطعة نوفغورود، وتم العثور عليه في النهاية - وهو ما يعدّ بمثابة ضربة حظ كبيرة.
وتجري حاليا أبحاث حول الجسم الفضائي، ويدرس علماء مختلفون مسارات تحليقه، وأفاد سكان منطقة موشنسكي في مقاطعة نوفغورود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا هدير نيزك سقط صباح 27 أكتوبر.