https://sarabic.ae/20251111/العثور-على-نيزك-حلق-فوق-موسكو-صور-1106965520.html

العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور

العثور على نيزك حلق فوق موسكو... صور

سبوتنيك عربي

حط نيزك متفجر لامع رُصد في موسكو والعديد من المناطق المحيطة، رحاله في منطقة قريبة، حيث فحصه علماء من معهد فرنادسكي للكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية،... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T09:21+0000

2025-11-11T09:21+0000

2025-11-11T09:21+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106965140_0:383:914:897_1920x0_80_0_0_4daba572c30a803f16d104416d714238.jpg

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت عدة قنوات على "تلغرام" مقاطع فيديو تصوّر سقوط جسم مجهول من الفضاء، إلى جانب تشكّل مسار ناري ساطع.وكان الجسم المتوهج مرئيًا من مناطق فيدنوي، ودوبنا، ورامينسكوي، وجوكوفسكي، وليوبرتسي، وكراسنوغورسك، وأودينتسوفو في منطقة موسكو، واستغرقت رحلة الجسم وقتًا طويلاً جدًا - أكثر من 35 ثانية - حيث انتقل من الشرق إلى الغرب.وتكهن العلماء بما إذا كان حطاما فضائيا أم نيزكًا طبيعيًا، حيث أفاد المعهد عبر قناته على تلغرام: "عثر على أولى عينات من مادة نيزكية سقطت بعد مرور نيزك متفجر ساطع فوق مقاطعتي تفير ونوفغورود في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".وأظهرت الدراسات الأولية التي أجراها المعهد أن النيزك هو على الأرجح كوندريت عادي (نيزك حجري) من المجموعة "إل إل 6".وأشاروا أيضًا إلى أنه سيتم تسميته رسميًا؛ وعادةً ما تسمى النيازك بناءً على الموقع الجغرافي لاصطدامها.وتجري حاليا أبحاث حول الجسم الفضائي، ويدرس علماء مختلفون مسارات تحليقه، وأفاد سكان منطقة موشنسكي في مقاطعة نوفغورود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا هدير نيزك سقط صباح 27 أكتوبر.علماء روس يبتكرون "تربة سوداء" لمكافحة التصحر وتحقيق الأمن الغذائيثورة في مجال الطاقة... تحويل قطرات الأمطار إلى كهرباء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم