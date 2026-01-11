كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير

يرى دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته في فنزويلا ليست سوى انعكاس لعالم متغير، بدأت قواعده بالتغير قبل توليه الرئاسة بفترة طويلة.
وقال كيسيلوف في برنامج "فيستي نيديلي" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "انظروا كيف تغير العالم بسرعة أمام أعيننا. يعتقد الكثيرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من غيّر هذا العالم باعتقاله نيكولاس مادورو وغزوه غرينلاند، متجاهلاً القانون الدولي بشكل سافر. ولكن ماذا لو نظرنا إلى الأمور من زاوية أخرى؟ إن تصرفات ترامب وأقواله ليست سوى انعكاس لعالم متغير".
وأشار كيسيلوف إلى أن ترامب يتحدث مباشرة عن مبادئه ودوافعه، على عكس قادة القوى الأوروبية، واستذكر كلمات الزعيم الأمريكي بأنه لا يحتاج إلى القانون الدولي.
وتابع: "على الأقل هذا نزيه. والعالم قد تغير بالفعل قبل ذلك. افتراس؟ أليست عشر موجات من توسع الناتو شرقًا افتراسًا؟ كيف يُمكن فعل ذلك بنيكولاس مادورو؟ بالطبع لا يُمكن. عفوًا، كيف يُمكن اعتبار انقلاب دموي في أوكرانيا أفضل حالًا، في حين أن الضامنين الغربيين، ممثلين بوزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، يوقعون وثيقة لحل الأزمة السياسية في أوكرانيا، وفي الليلة نفسها تقريبًا، تقتحم قوات المعارضة المسلحة مقر إقامة الرئيس الأوكراني (فيكتور يانوكوفيتش) بهدف قتله؟".
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
وزير خارجية كوبا ردا على ترامب: نحن لا نشارك في الارتزاق وابتزاز الدول على عكس بلادكم
14:21 GMT
واستحضر كيسيلوف تصرفات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عام 2022، حيث قال: "ألم يكن هو من عرقل اتفاقيات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ودفع كييف إلى الحرب، واعدًا بدعم لا ينتهي، وكذب، ولعب دورًا خبيثًا في إلغاء القانون الدولي؟"، تساءل كيسيلوف.
كما استذكر كلمات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اللذين اعترفا بخداع روسيا عند توقيع اتفاقيات مينسك.
واختتم كيسيلوف حديثه قائلا: "من هنا نشأ هذا العالم الجديد، الذي وُضعت قواعده قبل ترامب بزمن طويل. ترامب ببساطة يقبل الوضع الراهن. لكن لا تلوموه على ذلك. لقد تحدثتم أنتم أيضاً عن السلام بالقوة. فإلى أين أنتم ذاهبون؟".

في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق على فنزويلا، احتجزت خلاله مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، واقتادتهما إلى نيويورك.

أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.
