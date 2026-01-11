https://sarabic.ae/20260111/كيسيلوف-تصرفات-ترامب-مؤشر-لعالم-متغير-1109129423.html

كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير

كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير

يرى دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته في... 11.01.2026

وقال كيسيلوف في برنامج "فيستي نيديلي" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "انظروا كيف تغير العالم بسرعة أمام أعيننا. يعتقد الكثيرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من غيّر هذا العالم باعتقاله نيكولاس مادورو وغزوه غرينلاند، متجاهلاً القانون الدولي بشكل سافر. ولكن ماذا لو نظرنا إلى الأمور من زاوية أخرى؟ إن تصرفات ترامب وأقواله ليست سوى انعكاس لعالم متغير".وتابع: "على الأقل هذا نزيه. والعالم قد تغير بالفعل قبل ذلك. افتراس؟ أليست عشر موجات من توسع الناتو شرقًا افتراسًا؟ كيف يُمكن فعل ذلك بنيكولاس مادورو؟ بالطبع لا يُمكن. عفوًا، كيف يُمكن اعتبار انقلاب دموي في أوكرانيا أفضل حالًا، في حين أن الضامنين الغربيين، ممثلين بوزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، يوقعون وثيقة لحل الأزمة السياسية في أوكرانيا، وفي الليلة نفسها تقريبًا، تقتحم قوات المعارضة المسلحة مقر إقامة الرئيس الأوكراني (فيكتور يانوكوفيتش) بهدف قتله؟".واستحضر كيسيلوف تصرفات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عام 2022، حيث قال: "ألم يكن هو من عرقل اتفاقيات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ودفع كييف إلى الحرب، واعدًا بدعم لا ينتهي، وكذب، ولعب دورًا خبيثًا في إلغاء القانون الدولي؟"، تساءل كيسيلوف.كما استذكر كلمات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اللذين اعترفا بخداع روسيا عند توقيع اتفاقيات مينسك.واختتم كيسيلوف حديثه قائلا: "من هنا نشأ هذا العالم الجديد، الذي وُضعت قواعده قبل ترامب بزمن طويل. ترامب ببساطة يقبل الوضع الراهن. لكن لا تلوموه على ذلك. لقد تحدثتم أنتم أيضاً عن السلام بالقوة. فإلى أين أنتم ذاهبون؟".أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

