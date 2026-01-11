https://sarabic.ae/20260111/كيسيلوف-تصرفات-ترامب-مؤشر-لعالم-متغير-1109129423.html
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير
سبوتنيك عربي
يرى دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته في... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T15:35+0000
2026-01-11T15:35+0000
2026-01-11T15:35+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952899_0:45:3130:1805_1920x0_80_0_0_dab3e0d9b51c6cc88ec24ba502655801.jpg
وقال كيسيلوف في برنامج "فيستي نيديلي" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "انظروا كيف تغير العالم بسرعة أمام أعيننا. يعتقد الكثيرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من غيّر هذا العالم باعتقاله نيكولاس مادورو وغزوه غرينلاند، متجاهلاً القانون الدولي بشكل سافر. ولكن ماذا لو نظرنا إلى الأمور من زاوية أخرى؟ إن تصرفات ترامب وأقواله ليست سوى انعكاس لعالم متغير".وتابع: "على الأقل هذا نزيه. والعالم قد تغير بالفعل قبل ذلك. افتراس؟ أليست عشر موجات من توسع الناتو شرقًا افتراسًا؟ كيف يُمكن فعل ذلك بنيكولاس مادورو؟ بالطبع لا يُمكن. عفوًا، كيف يُمكن اعتبار انقلاب دموي في أوكرانيا أفضل حالًا، في حين أن الضامنين الغربيين، ممثلين بوزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، يوقعون وثيقة لحل الأزمة السياسية في أوكرانيا، وفي الليلة نفسها تقريبًا، تقتحم قوات المعارضة المسلحة مقر إقامة الرئيس الأوكراني (فيكتور يانوكوفيتش) بهدف قتله؟".واستحضر كيسيلوف تصرفات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عام 2022، حيث قال: "ألم يكن هو من عرقل اتفاقيات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ودفع كييف إلى الحرب، واعدًا بدعم لا ينتهي، وكذب، ولعب دورًا خبيثًا في إلغاء القانون الدولي؟"، تساءل كيسيلوف.كما استذكر كلمات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اللذين اعترفا بخداع روسيا عند توقيع اتفاقيات مينسك.واختتم كيسيلوف حديثه قائلا: "من هنا نشأ هذا العالم الجديد، الذي وُضعت قواعده قبل ترامب بزمن طويل. ترامب ببساطة يقبل الوضع الراهن. لكن لا تلوموه على ذلك. لقد تحدثتم أنتم أيضاً عن السلام بالقوة. فإلى أين أنتم ذاهبون؟".أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.
https://sarabic.ae/20260111/وزير-خارجية-كوبا-ردا-على-ترامب-نحن-لا-نشارك-في-الارتزاق-وابتزاز-الدول-على-عكس-بلادكم-1109125454.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952899_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_eaa70102ee67cbeab2d8f7103afcd7d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كيسيلوف: تصرفات ترامب مؤشر لعالم متغير
يرى دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته في فنزويلا ليست سوى انعكاس لعالم متغير، بدأت قواعده بالتغير قبل توليه الرئاسة بفترة طويلة.
وقال كيسيلوف في برنامج "فيستي نيديلي" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "انظروا كيف تغير العالم بسرعة أمام أعيننا. يعتقد الكثيرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من غيّر هذا العالم باعتقاله نيكولاس مادورو وغزوه غرينلاند، متجاهلاً القانون الدولي بشكل سافر. ولكن ماذا لو نظرنا إلى الأمور من زاوية أخرى؟ إن تصرفات ترامب وأقواله ليست سوى انعكاس لعالم متغير".
وأشار كيسيلوف إلى أن ترامب يتحدث مباشرة عن مبادئه ودوافعه، على عكس قادة القوى الأوروبية، واستذكر كلمات الزعيم الأمريكي بأنه لا يحتاج إلى القانون الدولي.
وتابع: "على الأقل هذا نزيه. والعالم قد تغير بالفعل قبل ذلك. افتراس؟ أليست عشر موجات من توسع الناتو شرقًا افتراسًا؟ كيف يُمكن فعل ذلك بنيكولاس مادورو؟ بالطبع لا يُمكن. عفوًا، كيف يُمكن اعتبار انقلاب دموي في أوكرانيا أفضل حالًا، في حين أن الضامنين الغربيين، ممثلين بوزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، يوقعون وثيقة لحل الأزمة السياسية في أوكرانيا، وفي الليلة نفسها تقريبًا، تقتحم قوات المعارضة المسلحة مقر إقامة الرئيس الأوكراني (فيكتور يانوكوفيتش) بهدف قتله؟".
واستحضر كيسيلوف تصرفات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عام 2022، حيث قال: "ألم يكن هو من عرقل اتفاقيات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ودفع كييف إلى الحرب، واعدًا بدعم لا ينتهي، وكذب، ولعب دورًا خبيثًا في إلغاء القانون الدولي؟"، تساءل كيسيلوف.
كما استذكر كلمات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اللذين اعترفا بخداع روسيا عند توقيع اتفاقيات مينسك.
واختتم كيسيلوف حديثه قائلا: "من هنا نشأ هذا العالم الجديد، الذي وُضعت قواعده قبل ترامب بزمن طويل. ترامب ببساطة يقبل الوضع الراهن. لكن لا تلوموه على ذلك. لقد تحدثتم أنتم أيضاً عن السلام بالقوة. فإلى أين أنتم ذاهبون؟".
في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق على فنزويلا، احتجزت خلاله مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، واقتادتهما إلى نيويورك.
أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.