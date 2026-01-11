https://sarabic.ae/20260111/وزير-خارجية-كوبا-ردا-على-ترامب-نحن-لا-نشارك-في-الارتزاق-وابتزاز-الدول-على-عكس-بلادكم-1109125454.html
وزير خارجية كوبا ردا على ترامب: نحن لا نشارك في الارتزاق وابتزاز الدول على عكس بلادكم
وزير خارجية كوبا ردا على ترامب: نحن لا نشارك في الارتزاق وابتزاز الدول على عكس بلادكم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن كوبا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T14:21+0000
2026-01-11T14:21+0000
2026-01-11T14:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109125294_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_720859857c982845ba871fdeb870cc1b.jpg
وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "على عكس الولايات المتحدة، فإن حكومتنا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى".وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وصرح ترامب بأن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260111/ترامب-ينصح-كوبا-بإبرام-اتفاق-قبل-فوات-الأوان-1109122895.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109125294_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_b3898898a30ace50499bd40637f7fe1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية كوبا ردا على ترامب: نحن لا نشارك في الارتزاق وابتزاز الدول على عكس بلادكم
أكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن كوبا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة.
وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "على عكس الولايات المتحدة، فإن حكومتنا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، اليوم الأحد، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وصرح ترامب بأن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.
وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، رئيسةً للدولة مؤقتًا. يوم الاثنين، تولى رودريغيز رسمياً منصب الرئيس المؤقت لفنزويلا وأدى اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.