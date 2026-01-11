عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
وكتب ترامب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "لقد اعتمدت كوبا لسنوات على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا... لن يصل النفط أو الأموال إلى كوبا بعد الآن، صفر! أحثهم بشدة على إبرام اتفاق قبل فوات الأوان".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الخميس الماضي، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة بشأن العملية الأمريكية، وأسندت المحكمة العليا في فنزويلا مهام رئيس الدولة مؤقتا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وفي الخامس من يناير الجاري، تولّت رسميا منصب الرئيسة بالإنابة لفنزويل،ا وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
ترامب ينصح كوبا بإبرام اتفاق "قبل فوات الأوان"

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن أي نفط أو أموال من فنزويلا.
وكتب ترامب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "لقد اعتمدت كوبا لسنوات على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا... لن يصل النفط أو الأموال إلى كوبا بعد الآن، صفر! أحثهم بشدة على إبرام اتفاق قبل فوات الأوان".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الخميس الماضي، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.
وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".
وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
3 يناير, 17:41 GMT
ترامب: على الحكومة في كوبا أن تقلق
3 يناير, 17:41 GMT
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.
وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة بشأن العملية الأمريكية، وأسندت المحكمة العليا في فنزويلا مهام رئيس الدولة مؤقتا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وفي الخامس من يناير الجاري، تولّت رسميا منصب الرئيسة بالإنابة لفنزويل،ا وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.
كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
