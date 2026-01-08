https://sarabic.ae/20260108/ترامب-أمريكا-لم-تعد-تملك-خيارات-سوى-التدخل-العسكري-في-كوبا--عاجل--1109040158.html

ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا

ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T20:01+0000

2026-01-08T20:01+0000

2026-01-08T20:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كوبا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفًا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكاالداخلية الفنزويلية: مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي وقتل 100 شخص بينهم مدنيون

https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يعلق-على-مشروع-قرار-يقيد-سلطاته-في-استخدام-القوة-العسكرية-خارج-البلاد-1109036098.html

الولايات المتحدة الأمريكية

كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, كوبا