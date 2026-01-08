عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا
ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا
20:01 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 20:09 GMT 08.01.2026)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن "واشنطن لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا، سوى التدخل العسكري والقصف"، على حد قوله.
وقال ترامب خلال مقابلة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشدد الضغط على كوبا: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة للضغط على كوبا، سوى غزوها وتدميرها".
وفي السياق ذاته، صرح ترامب بأن كوبا "تقف على حافة الهاوية"، مضيفًا أن "البلاد تواجه مشكلات كبيرة"، وفق تعبيره.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
ترامب يعلق على مشروع قرار يقيد سلطاته في استخدام القوة العسكرية خارج أمريكا
18:39 GMT
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك.

وطلبت كاراكاس عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة بشأن العملية الأمريكية، وأسندت المحكمة العليا في فنزويلا مهام رئيس الدولة مؤقتا إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، وفي الخامس من يناير الجاري، تولّت رسميا منصب الرئيسة بالإنابة لفنزويل،ا وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.
كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا
الداخلية الفنزويلية: مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي وقتل 100 شخص بينهم مدنيون
