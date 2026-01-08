https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يعلق-على-مشروع-قرار-يقيد-سلطاته-في-استخدام-القوة-العسكرية-خارج-البلاد-1109036098.html
ترامب يعلق على مشروع قرار يقيد سلطاته في استخدام القوة العسكرية خارج أمريكا
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشدة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يحدّ من صلاحياته في استخدام القوة العسكرية خارج البلاد، موضحًا أن تصرفاتهم "تقوّض دفاع البلاد وأمنها القومي".
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "هذا التصويت (على مشروع قرار يقوّض تحركات ترامب العسكرية ضد فنزويلا) يضعف بشكل كبير الدفاع الذاتي للولايات المتحدة الأمريكية، ويقوّض سلطات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة"، مؤكدًا أن قانون الصلاحيات العسكرية، من وجهة نظره، "غير دستوري وينتهك المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن "الجمهوريين الذين دعموا المبادرة يجب أن يشعروا بالخجل"، وذكر بالاسم أعضاء مجلس الشيوخ سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي، راند بول، جوش هاولي وتود يانغ، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي إعادة انتخابهم".
وأكد ترامب أن المبادرة المعتمدة "تحدّ بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية الأصوات على قرار يحظر مشاركة القوات الأمريكية في أي عمل عسكري محتمل ضد فنزويلا
، دون تفويض من الكونغرس (السلطة التشريعية)، وذلك وفقا لنتائج التصويت.
وحظيت المبادرة، التي رعاها الديمقراطيون تشاك شومر وتيم كين وآدم شيف، والجمهوري راند بول، بدعم 52 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما صوّت 47 عضوًا ضدها، وبمجرد تجاوز العقبة الإجرائية، يمكن تقديم نص القرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته للنظر فيه والتصويت عليه. ولم يُعرف بعد متى سيحدث ذلك.
ويوجّه قرار تم تقديمه لمجلس الشيوخ، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف استخدام القوات الأمريكية للقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا أو ضدها، ما لم تكن هذه الإجراءات نتيجة لإعلان حرب رسمي أو مصرح بها بموجب تفويض خاص لاستخدام القوة العسكرية من الكونغرس. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب.