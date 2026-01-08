https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يعلق-على-مشروع-قرار-يقيد-سلطاته-في-استخدام-القوة-العسكرية-خارج-البلاد-1109036098.html

ترامب يعلق على مشروع قرار يقيد سلطاته في استخدام القوة العسكرية خارج أمريكا

ترامب يعلق على مشروع قرار يقيد سلطاته في استخدام القوة العسكرية خارج أمريكا

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشدة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يحدّ من صلاحياته في استخدام... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T18:39+0000

2026-01-08T18:39+0000

2026-01-08T18:39+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وكتب ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "هذا التصويت (على مشروع قرار يقوّض تحركات ترامب العسكرية ضد فنزويلا) يضعف بشكل كبير الدفاع الذاتي للولايات المتحدة الأمريكية، ويقوّض سلطات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة"، مؤكدًا أن قانون الصلاحيات العسكرية، من وجهة نظره، "غير دستوري وينتهك المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة".وأكد ترامب أن المبادرة المعتمدة "تحدّ بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية الأصوات على قرار يحظر مشاركة القوات الأمريكية في أي عمل عسكري محتمل ضد فنزويلا، دون تفويض من الكونغرس (السلطة التشريعية)، وذلك وفقا لنتائج التصويت.ويوجّه قرار تم تقديمه لمجلس الشيوخ، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف استخدام القوات الأمريكية للقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا أو ضدها، ما لم تكن هذه الإجراءات نتيجة لإعلان حرب رسمي أو مصرح بها بموجب تفويض خاص لاستخدام القوة العسكرية من الكونغرس. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب.

https://sarabic.ae/20260108/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-منع-ترامب-من-تنفيذ-أي-عمل-عسكري-إضافي-في-فنزويلا--1109034244.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية