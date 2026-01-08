https://sarabic.ae/20260108/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-منع-ترامب-من-تنفيذ-أي-عمل-عسكري-إضافي-في-فنزويلا--1109034244.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح منع ترامب من تنفيذ أي عمل عسكري إضافي في فنزويلا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح منع ترامب من تنفيذ أي عمل عسكري إضافي في فنزويلا

سبوتنيك عربي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات على قرار يحظر مشاركة القوات الأمريكية في أي عمل عسكري محتمل ضد فنزويلا، دون تفويض من الكونغرس (السلطة... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T17:27+0000

2026-01-08T17:27+0000

2026-01-08T17:27+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

نتائج التصويت

أخبار فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108281731_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_20f644e71b8d6463750fb7674cfd7cfc.jpg

وحظيت المبادرة، التي رعاها الديمقراطيون تشاك شومر وتيم كين وآدم شيف، والجمهوري راند بول، بدعم 52 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما صوّت 47 عضوًا ضدها، وبمجرد تجاوز العقبة الإجرائية، يمكن تقديم نص القرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته للنظر فيه والتصويت عليه. ولم يُعرف بعد متى سيحدث ذلك.ويوجّه قرار تم تقديمه لمجلس الشيوخ، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف استخدام القوات الأمريكية للقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا أو ضدها، ما لم تكن هذه الإجراءات نتيجة لإعلان حرب رسمي أو مصرح بها بموجب تفويض خاص لاستخدام القوة العسكرية من الكونغرس. وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب.وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وفلوريس، سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة". وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك. وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامن روسيا مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، كما انتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة. وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكاالداخلية الفنزويلية: مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي وقتل 100 شخص بينهم مدنيون

https://sarabic.ae/20260107/البيت-الأبيض-أمريكا-تتمتع-بالحد-الأقصى-من-النفوذ-على-سلطات-فنزويلا-الانتقالية--1108997660.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, نتائج التصويت, أخبار فنزويلا