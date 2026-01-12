https://sarabic.ae/20260112/الرئاسة-كولومبيا-تطلق-مشروع-درع-مضاد-للطائرات-المسيرة-1109175525.html
الرئاسة: كولومبيا تطلق مشروع درع مضاد للطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة الرئاسية الكولومبية عن إطلاق مشروع لإنشاء درع مضاد للطائرات المسيّرة بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي (1.69 مليار دولار أمريكي). 12.01.2026, سبوتنيك عربي
كولومبيا
العالم
طائرة مسيرة
درع صاروخي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101434824_0:0:1952:1099_1920x0_80_0_0_584e43204380eb01074e63c0b9edc47b.jpg
وذكر المكتب في بيان صدر يوم الاثنين: "أطلقت الحكومة مشروعًا لإنشاء درع وطني مضاد للطائرات المسيّرة، بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي".وأضاف أن المشروع يتضمن طرح مناقصة مفتوحة لتوريد طائرات مسيّرة للقوات المسلحة الكولومبية.وفي أواخر يوليو، قدمت الحكومة الكولومبية إلى الكونغرس مشروع قانون لتنظيم استخدام وإنتاج وتجارة ومراقبة الطائرات المسيّرة ومعدات مكافحتها.قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 162 هجوماً بطائرات مسيرة ضد ضباط إنفاذ القانون في عام 2025.
وذكر المكتب في بيان صدر يوم الاثنين: "أطلقت الحكومة مشروعًا لإنشاء درع وطني مضاد للطائرات المسيّرة، بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي".
وجاء في البيان أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان سلامة المواطنين وعناصر إنفاذ القانون من استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وفي أواخر يوليو، قدمت الحكومة الكولومبية إلى الكونغرس مشروع قانون لتنظيم استخدام وإنتاج وتجارة ومراقبة الطائرات المسيّرة ومعدات مكافحتها.
قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 162 هجوماً بطائرات مسيرة ضد ضباط إنفاذ القانون في عام 2025.