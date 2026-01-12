عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
الرئاسة: كولومبيا تطلق مشروع درع مضاد للطائرات المسيرة
الرئاسة: كولومبيا تطلق مشروع درع مضاد للطائرات المسيرة
وذكر المكتب في بيان صدر يوم الاثنين: "أطلقت الحكومة مشروعًا لإنشاء درع وطني مضاد للطائرات المسيّرة، بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي".وأضاف أن المشروع يتضمن طرح مناقصة مفتوحة لتوريد طائرات مسيّرة للقوات المسلحة الكولومبية.وفي أواخر يوليو، قدمت الحكومة الكولومبية إلى الكونغرس مشروع قانون لتنظيم استخدام وإنتاج وتجارة ومراقبة الطائرات المسيّرة ومعدات مكافحتها.قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 162 هجوماً بطائرات مسيرة ضد ضباط إنفاذ القانون في عام 2025.
الرئاسة: كولومبيا تطلق مشروع درع مضاد للطائرات المسيرة

أعلنت الإدارة الرئاسية الكولومبية عن إطلاق مشروع لإنشاء درع مضاد للطائرات المسيّرة بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي (1.69 مليار دولار أمريكي).
وذكر المكتب في بيان صدر يوم الاثنين: "أطلقت الحكومة مشروعًا لإنشاء درع وطني مضاد للطائرات المسيّرة، بتكلفة 6.3 تريليون بيزو كولومبي".
وجاء في البيان أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان سلامة المواطنين وعناصر إنفاذ القانون من استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وأضاف أن المشروع يتضمن طرح مناقصة مفتوحة لتوريد طائرات مسيّرة للقوات المسلحة الكولومبية.
وفي أواخر يوليو، قدمت الحكومة الكولومبية إلى الكونغرس مشروع قانون لتنظيم استخدام وإنتاج وتجارة ومراقبة الطائرات المسيّرة ومعدات مكافحتها.
قال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 162 هجوماً بطائرات مسيرة ضد ضباط إنفاذ القانون في عام 2025.
