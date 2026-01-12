عربي
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"

نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، لقاءً بسفراء اللجنة الخماسية التي تضم سفراء المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر والولايات المتحدة المنوط بها متابعة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال السفير المصري لدى لبنان، إن اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا مع الرئيس نواف سلام، جرى خلاله بحث عدد من الملفات، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، معربًا عن ثقة اللجنة بالحكومة اللبنانية.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار تعدّ مشجعة وإيجابية.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
أمس, 20:30 GMT
وأكد السفير المصري أن التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية متكاملة، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها الدستوري، ودعم كل خطوة تسهم في إنجازها.
كما جدد التأكيد على دعم مصر لخطوات الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن مسار عمل الجيش اللبناني يسير بالشكل المطلوب، ومعلنًا العمل على ترتيبات لضمان بقاء الوضع آمنًا ومستقرًا في جنوب لبنان في حال انسحاب قوات "يونيفيل".
وأشار السفير إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة أسهمت في التخفيف من احتمالات التصعيد والذهاب إلى مدى أبعد في الساحة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
سجال بين وزيري خارجية إيران ولبنان حول "حزب الله"
9 يناير, 13:16 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
