https://sarabic.ae/20260112/اللجنة-الخماسية-في-لبنان-تلتقي-مع-سلام-وتصف-خطوات-الحكومة-بـالمشجعة-والإيجابية-1109149402.html
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"
سبوتنيك عربي
عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، لقاءً بسفراء اللجنة الخماسية التي تضم سفراء المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر والولايات... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T09:48+0000
2026-01-12T09:48+0000
2026-01-12T09:48+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg
وقال السفير المصري لدى لبنان، إن اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا مع الرئيس نواف سلام، جرى خلاله بحث عدد من الملفات، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، معربًا عن ثقة اللجنة بالحكومة اللبنانية.وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار تعدّ مشجعة وإيجابية.وأكد السفير المصري أن التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية متكاملة، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها الدستوري، ودعم كل خطوة تسهم في إنجازها.كما جدد التأكيد على دعم مصر لخطوات الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن مسار عمل الجيش اللبناني يسير بالشكل المطلوب، ومعلنًا العمل على ترتيبات لضمان بقاء الوضع آمنًا ومستقرًا في جنوب لبنان في حال انسحاب قوات "يونيفيل".وأشار السفير إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة أسهمت في التخفيف من احتمالات التصعيد والذهاب إلى مدى أبعد في الساحة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html
https://sarabic.ae/20260109/سجال-بين-وزيري-خارجية-إيران-ولبنان-حول-حزب-الله-1109055312.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5a10108d145eb4460d11cc21caefda03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم
اللجنة الخماسية في لبنان تلتقي مع سلام وتصف خطوات الحكومة بـ"المشجعة والإيجابية"
عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، لقاءً بسفراء اللجنة الخماسية التي تضم سفراء المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر والولايات المتحدة المنوط بها متابعة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال السفير المصري لدى لبنان، إن اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا مع الرئيس نواف سلام، جرى خلاله بحث عدد من الملفات، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية، معربًا عن ثقة اللجنة بالحكومة اللبنانية.
وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار تعدّ مشجعة وإيجابية.
وأكد السفير المصري أن التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية متكاملة، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها الدستوري، ودعم كل خطوة تسهم في إنجازها.
كما جدد التأكيد على دعم مصر لخطوات الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن مسار عمل الجيش اللبناني يسير بالشكل المطلوب، ومعلنًا العمل على ترتيبات لضمان بقاء الوضع آمنًا ومستقرًا في جنوب لبنان في حال انسحاب قوات "يونيفيل".
وأشار السفير إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة أسهمت في التخفيف من احتمالات التصعيد والذهاب إلى مدى أبعد في الساحة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان
يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".