https://sarabic.ae/20260112/انتهاء-أطول-انتخابات-نيابية-في-التاريخ-السياسي-المصري-الحديث-بإعلان-النتائج-النهائية-1109144761.html

انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية

انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية

سبوتنيك عربي

أسدل الستار على أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث، بإعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة لـ27 دائرة في المرحلة الأولى، والتي كانت قد ألغيت... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T07:12+0000

2026-01-12T07:12+0000

2026-01-12T07:12+0000

راديو

نبض أفريقيا

مصر

الصين

نيجيريا

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109144419_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_061b16797246984919fe64797916ac54.png

انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية سبوتنيك عربي انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، القاضي حازم بدوي، إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في جميع الدوائر الانتخابية بلغ أكتر من 22 مليونا ونصف المليون ناخب، من بين حوالي 70 مليونا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.وأردف بدوي أن عمل الهيئة مستمر بعد انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، في ما وصفه بالدور الأهم، وهو توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية، عن الطريق البدء على الفور في إعداد برامج وقوافل للتوعية في القرى والمدن والمدارس والجامعات؛ حتى تكون المشاركة السياسية ثقافة شعبية.وأثارت هذه الانتخابات جدلا بعد توجيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ببحث جميع الشكاوى المقدمة بشأن العملية الانتخابية، على إثر تداول مقاطع أظهرت "مخالفات انتخابية ورشاوى انتخابية ، وتأكيده على إمكانية إعادة الانتخابات كاملة اذا لم تتوفر فيها إرادة الناخبين في مصر .وأوضح المغازي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تدوينة شهيرة له، أشار إلى أن الانتخابات لم تكن تسير في مسارها الصحيح، لكنه لم يتدخل قانونيا أو يصدر أي قرار، إذ أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقا للمادة 208 من الدستور المصري، وهي التي تولت تصحيح المسار بكامل استقلاليتها".ترامب يلمّح إلى احتمال تنفيذ مزيد من الضربات الأمريكية في نيجيرياصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أمريكا قد تُقدم على تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية داخل نيجيريا، في حال استمرار ما وصفه بأنه عمليات قتل تستهدف المسيحيين، وذلك على الرغم من نفي السلطات النيجيرية المتكرر لوجود اضطهاد ممنهج لهم.وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على الضربة العسكرية التي نفذتها واشنطن في نيجيريا يوم عيد الميلاد.وكان الجيش الأمريكي أعلن حينها تنفيذ غارة استهدفت عناصر من تنظيم داعش الارهابي في شمال غربي البلاد، بناء على طلب من الحكومة النيجيرية.كما أكدت نيجيريا أن الضربة جاءت ضمن "عملية مشتركة ضد إرهابيين"، مشددة على أنها لا تستهدف جماعة دينية بعينها ولا ترتبط بدين محدد.وكان ترامب بدأ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التحذير مما وصفه بـ"تهديد وجودي" يواجه المسيحية في نيجيريا، ملوّحا بإمكانية التدخل العسكري بسبب ما اعتبره تقصيرا من الحكومة النيجيرية في وقف أعمال العنف ضد المسيحيين.وأوضح تورشين في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القدرات العسكرية والأمنية لنيجيريا تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الفساد وضعف التدريب والتأهيل، وهو ما جعلها عاجزة عن مواجهة هذه الفصائل بفاعلية، الأمر الذي فتح الباب أمام تدخلات خارجية، أبرزها الضغوط الأمريكية".اقتصاديا.. وزير الخارجية الصينى يطرح 4 مقترحات لتعزيز التعاون الصيني - الأفريقى.. وليبيريا والصين تعززان التعاون باتفاقية بقيمة 14.3 مليون دولارطرح وزير الخارجية الصينى، وانغ يى، 4 مقترحات لتعزيز التعاون الصيني-الإفريقى فى كلمة رئيسية ألقاها فى مراسم إطلاق فعاليات "عام التبادلات الشعبية بين الصين وإفريقيا 2026 في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.ودعا وانغ الصين وأفريقيا إلى تعزيز التعلم المتبادل، قائلا إن على الجانبين الاستفادة القصوى من منصات تبادل الخبرات فى مجال الحوكمة بين الصين وأفريقيا، وغيرها من الآليات، من أجل تبادل الخبرات فى حوكمة الأحزاب والدولة وفى دفع عجلة التحديث.في الوقت نفسه، وقّعت حكومتا ليبيريا وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية تعاون تنموي بقيمة 100 مليون يوان صيني، أي حوالي 14.3 مليون دولار أمريكي، مؤكدتين بذلك التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع أجندة التنمية الوطنية في ليبيريا.وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية في مونروفيا من قبل وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بيسولو نيانتي،ويين تشنغ وو، سفير الصين فوق العادة والمفوض لدى ليبيريا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الصين تسعى من خلال هذا النهج إلى الوصول إلى المجتمعات المحلية الأفريقية بعمق، بما يعزز الثقة المتبادلة ويخلق روابط اقتصادية طويلة الأمد".وأشار رمضان إلى أن "الصين تنشط في هذا المجال عبر منح دراسية للطلاب الأفارقة في الجامعات الصينية، إضافة إلى برامج تدريبية مهنية للكوادر الأفريقية في مجالات التكنولوجيا والزراعة، فضلا عن تنظيم مهرجانات ومعارض ثقافية مشتركة، ويكتسب هذا التوجه زخما خاصا في عام 2026، الذي أعلنت بكين أنه عام التبادلات الشعبية الصينية – الأفريقية، إذ من المقرر تنظيم نحو 600 نشاط ثقافي وشعبي، إلى جانب تسهيلات في التأشيرات وتعزيز التعاون الإعلامي".

مصر

الصين

نيجيريا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نبض أفريقيا, مصر, الصين, نيجيريا, أفريقيا, аудио