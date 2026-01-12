عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... برأيك إلى ماذا سيؤول التصعيد بين "قسد" والحكومة السورية في محافظة حلب؟
تصويت... برأيك إلى ماذا سيؤول التصعيد بين "قسد" والحكومة السورية في محافظة حلب؟
وقالت هيئة العمليات في تصريحات لوكالة "سانا": "بحسب المصادر الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفلول النظام السابق"، مؤكدة أنها "ستقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف".من جهتها، وصفت "قسد" في بيان لها، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع السورية بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي بـ"المضللة"، وأكدت عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر.برأيك.. إلى ماذا سيؤول التصعيد بين "قسد" والحكومة السورية في محافظة حلب؟
أرسلت هيئة العمليات في الجيش السوري، تعزيزات باتجاه خط الانتشار شرقي حلب، وذلك بعد رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم "قسد" في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر، وفقا لما أعلنت هيئة العمليات.
وقالت هيئة العمليات في تصريحات لوكالة "سانا": "بحسب المصادر الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عددا من مقاتلي تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفلول النظام السابق"، مؤكدة أنها "ستقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف".
من جهتها، وصفت "قسد" في بيان لها، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع السورية بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي بـ"المضللة"، وأكدت عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر.

برأيك.. إلى ماذا سيؤول التصعيد بين "قسد" والحكومة السورية في محافظة حلب؟

"قسد" تنفي وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لها في محيط مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي
الجيش السوري يعلن رصد استقدام "قسد" مجموعات مسلحة إلى دير حافر شرقي حلب ويعلن رفع الجاهزية
