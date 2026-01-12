https://sarabic.ae/20260112/داخلية-غزة-تعلن-اغتيال-مدير-مباحث-شرطة-خان-يونس-على-يد-عملاء-1109154783.html

داخلية غزة تعلن اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس على يد "عملاء"

سبوتنيك عربي

قتل ضابط في الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، جراء جريمة اغتيال نفذها عملاء للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي القرارة جنوب مدينة خانيونس. 12.01.2026, سبوتنيك عربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095509488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad0a802f0c0d87314ca4a4e58f5b2a39.jpg

وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان لها، مقتل مدير مباحث شرطة خانيونس، المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عامًا)، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في المنطقة.وأوضحت الوزارة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية إطلاق النار نُفذت من مركبة كان يستقلها عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتله على الفور.وأفادت بأن "الأجهزة الأمنية باشرت فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتعمل على ملاحقة المتورطين وتعقب الجناة لكشف ملابسات الجريمة كاملة".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

