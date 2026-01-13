https://sarabic.ae/20260113/إعلام-باكستان-وإندونيسيا-تقتربان-من-إبرام-صفقة-دفاعية-1109175817.html
إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية
إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية
سبوتنيك عربي
قال ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى مع قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T00:25+0000
2026-01-13T00:25+0000
2026-01-13T00:25+0000
الجيش الباكستاني
باكستان
أخبار إندونيسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_9cfcdb1180fde1853d4ce771ba4b76e8.jpg
وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدما في سلسلة من المفاوضات بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك صفقات مع الجيش الوطني الليبي والجيش السوداني، ويتطلع إلى ترسيخ مكانة باكستان ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى أيضا مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير لإجراء محادثات "ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة رافال فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022 و48 طائرة مقاتلة من طراز كان من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.وازداد الاهتمام ببرنامج تطوير أسلحة الجيش الباكستاني منذ نشر طائراتها في صراع قصير مع الهند العام الماضي.وكانت طائرات جيه.إف-17 محور هذا الاهتمام المتزايد، إذ ظهرت في صفقة مع أذربيجان واتفاقية أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي.وذكرت رويترز أن إسلام آباد تجري محادثات مع الرياض لإبرام صفقة دفاعية قد تتراوح قيمتها بين ملياري وأربعة مليارات دولار، وتتضمن تحويل القروض السعودية إلى إمدادات عسكرية.
https://sarabic.ae/20251218/بنغازي-محطة-عسكرية-دولية-دلالات-زيارة-قائد-الجيش-الباكستاني-إلى-ليبيا-1108292461.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_4a0c735b0b095d0ca91f219eae7b8582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الباكستاني, باكستان, أخبار إندونيسيا, العالم
الجيش الباكستاني, باكستان, أخبار إندونيسيا, العالم
إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية
قال ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى مع قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة انتحارية إلى جاكرتا.
وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدما في سلسلة من المفاوضات بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك صفقات مع الجيش الوطني الليبي والجيش السوداني، ويتطلع إلى ترسيخ مكانة باكستان ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريجادير جنرال ريكو ريكاردو سيرايت لوكالة "رويترز"، "ركز الاجتماع على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العام، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية وفرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات على المدى الطويل"، مضيفا أن المحادثات لم تسفر بعد عن قرارات ملموسة.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى أيضا مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير لإجراء محادثات "ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".
وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة رافال فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022 و48 طائرة مقاتلة من طراز كان من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.
18 ديسمبر 2025, 08:12 GMT
وازداد الاهتمام ببرنامج تطوير أسلحة الجيش الباكستاني منذ نشر طائراتها في صراع قصير مع الهند العام الماضي.
وكانت طائرات جيه.إف-17 محور هذا الاهتمام المتزايد، إذ ظهرت في صفقة مع أذربيجان واتفاقية أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي.
وذكرت رويترز أن إسلام آباد تجري محادثات مع الرياض لإبرام صفقة دفاعية قد تتراوح قيمتها بين ملياري وأربعة مليارات دولار، وتتضمن تحويل القروض السعودية إلى إمدادات عسكرية.