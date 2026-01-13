إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/إعلام-باكستان-وإندونيسيا-تقتربان-من-إبرام-صفقة-دفاعية-1109175817.html
إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية
إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية
سبوتنيك عربي
قال ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى مع قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T00:25+0000
2026-01-13T00:25+0000
الجيش الباكستاني
باكستان
أخبار إندونيسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_9cfcdb1180fde1853d4ce771ba4b76e8.jpg
وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدما في سلسلة من المفاوضات ‌بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك ​صفقات مع الجيش الوطني الليبي والجيش السوداني، ويتطلع إلى ترسيخ مكانة باكستان ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.وقال الجيش ‍الباكستاني في بيان، إن وزير ‌الدفاع الإندونيسي التقى أيضا مع قائد الجيش الباكستاني المارشال ‍عاصم ‌منير لإجراء محادثات "ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية ‍المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات ‌شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة رافال فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022 و48 طائرة مقاتلة من طراز كان من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.وازداد الاهتمام ​ببرنامج تطوير أسلحة الجيش الباكستاني منذ نشر طائراتها في صراع قصير مع الهند العام الماضي.وكانت طائرات جيه.إف-17 محور هذا الاهتمام المتزايد، إذ ظهرت في صفقة مع أذربيجان واتفاقية أسلحة بقيمة أربعة مليارات ​دولار مع الجيش الوطني الليبي.وذكرت رويترز أن إسلام آباد تجري محادثات مع الرياض لإبرام صفقة دفاعية قد تتراوح قيمتها بين ملياري وأربعة مليارات دولار، وتتضمن تحويل القروض السعودية إلى إمدادات عسكرية.
https://sarabic.ae/20251218/بنغازي-محطة-عسكرية-دولية-دلالات-زيارة-قائد-الجيش-الباكستاني-إلى-ليبيا-1108292461.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_4a0c735b0b095d0ca91f219eae7b8582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش الباكستاني, باكستان, أخبار إندونيسيا, العالم
الجيش الباكستاني, باكستان, أخبار إندونيسيا, العالم

إعلام: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

00:25 GMT 13.01.2026
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى مع قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع طائرات ​مقاتلة ‌وطائرات مسيرة انتحارية إلى جاكرتا.
وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدما في سلسلة من المفاوضات ‌بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك ​صفقات مع الجيش الوطني الليبي والجيش السوداني، ويتطلع إلى ترسيخ مكانة باكستان ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريجادير ​جنرال ريكو ريكاردو سيرايت لوكالة "رويترز"، "ركز الاجتماع على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العام، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية ​وفرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات على المدى الطويل"، مضيفا أن المحادثات لم تسفر بعد عن قرارات ملموسة.

وقال الجيش ‍الباكستاني في بيان، إن وزير ‌الدفاع الإندونيسي التقى أيضا مع قائد الجيش الباكستاني المارشال ‍عاصم ‌منير لإجراء محادثات "ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية ‍المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".
وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات ‌شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة رافال فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022 و48 طائرة مقاتلة من طراز كان من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.
رئيس الأركان الباكستاني في زيارة إلى ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
بنغازي محطة عسكرية دولية.. دلالات زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى ليبيا
18 ديسمبر 2025, 08:12 GMT
وازداد الاهتمام ​ببرنامج تطوير أسلحة الجيش الباكستاني منذ نشر طائراتها في صراع قصير مع الهند العام الماضي.
وكانت طائرات جيه.إف-17 محور هذا الاهتمام المتزايد، إذ ظهرت في صفقة مع أذربيجان واتفاقية أسلحة بقيمة أربعة مليارات ​دولار مع الجيش الوطني الليبي.
وذكرت رويترز أن إسلام آباد تجري محادثات مع الرياض لإبرام صفقة دفاعية قد تتراوح قيمتها بين ملياري وأربعة مليارات دولار، وتتضمن تحويل القروض السعودية إلى إمدادات عسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала