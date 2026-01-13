عربي
بث مباشر
إيهود باراك: نتنياهو ينحني أمام ترامب كـ"الدمية"
إيهود باراك: نتنياهو ينحني أمام ترامب كـ"الدمية"
إيهود باراك: نتنياهو ينحني أمام ترامب كـ"الدمية"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بشأن مدى علاقته السلبية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن باراك، أن "الرئيس الأمريكي يستغل نتنياهو لأنه سهل الانقياد، ونتنياهو ينحني أمام ترامب مثل دمية مطاطية".
وجاءت تصريحات إيهود باراك في لقاء مع إذاعة 103fm، نقله موقع "واللا" الإسرائيلي، مرجحًا أن يكون رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هو الخليفة المنتظر لنتنياهو، معتبرًا إياه هو الأنسب لقيادة إسرائيل في الوقت الراهن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
إيهود باراك: نتنياهو يسير وراء بن غفير وسموتريتش ويخاطر بحياة المحتجزين لدى "حماس"
3 مارس 2024, 08:16 GMT
ودعا إيهود باراك، نفتالي بينيت ورئيس حزب "حصانة لإسرائيل"، رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، إلى التحالف فورا في قائمة واحدة، مضيفًا أن "ترشح بينيت المشترك هو مفتاح الفوز في الانتخابات".
وفي السياق نفسه، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت وزارة شؤون القدس الفلسطينية بأن بن غفير دخل إلى باحات الأقصى تحت حماية الشرطة، في ما يعدّ مزاعم استفزازية تتزامن مع تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، والتي تأتي في ظل أجواء توتر وتصعيد في القدس الشرقية.
واقتحم مئات المستوطنين، الشهر الماضي، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بـ”عيد العرش”.
وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.
وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.
وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل"، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.
