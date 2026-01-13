https://sarabic.ae/20260113/الرئيس-الصربي-الموساد-والاستخبارات-الأمريكية-يتدخلان-في-الوضع-في-إيران-1109213639.html

رئيس صربيا: "الموساد" الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية يتدخلان في الاحتجاجات الإيرانية

رئيس صربيا: "الموساد" الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية يتدخلان في الاحتجاجات الإيرانية

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الأربعاء، إن الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، والاستخبارات المركزية الأمريكية تدخلان في الوضع مع الاحتجاجات الإيرانية،...

وقال فوتشيتش في برنامج Ami G show على قناة Pink TV الصربية: "أطلب من الناس قراءة كتابي 'عملية آياكس' و'جميع رجال الشاه'. كانت هذه عملية عام 1953، عندما تولى (آخر شاه لإيران محمد) رضا بهلوي السلطة".وأضاف: "انظروا اليوم كيف ينفذ 'الموساد' والاستخبارات المركزية الأمريكية العمليات بنفس الوصفة بعد 73 عاما. وهنا كان البعض يحلم بعد 25 سنة بأن يتمكنوا من تكرار ما حدث في 5 أكتوبر (2000، الإطاحة بالرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش)".وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية - الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.وسجلت ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير أن الوضع تم السيطرة عليه.وأسفرت الاضطرابات في طهران في أغسطس 1953، التي نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، عن استبدال الحكومة المنتخبة قانونيا برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق بحكومة بقيادة تابعة للغرب، فاضل الله زاهدي.

