الصين تقلص حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية
وبحسب التحليل، فإن الحرب التجارية، التي صعّدها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ولا سيما عبر فرض رسوم جمركية واسعة، كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحوّل، فمنذ فبراير/ شباط 2025، أطلق ترامب مواجهة تجارية مباشرة مع بكين، وفرض تدريجيًا تعريفات على الواردات الصينية، بلغت حاليًا نحو 47 بالمئة مع بعض الاستثناءات.وعلى خلفية هذا الضغط الجمركي الأمريكي، تراجعت الصين إلى المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعدما حلّت المملكة المتحدة، محلها في المركز الثاني.وما تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت حيازتها من الدين العام الأمريكي نحو 1.2 تريليون دولار حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1 تريليون دولار، قبل عام.واحتلت فرنسا المركز الثامن بحيازات قدرها 390.2 مليار دولار، متقدمة على إيرلندا التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بـ340.4 مليار دولار، فيما جاءت تايوان في المركز العاشر بقيمة 309.5 مليار دولار من الدين العام الأمريكي.
أفاد تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الصين خفّضت بشكل ملحوظ حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أفقدها موقعها كثاني أكبر دائن لواشنطن.
موسكو -سبوتنيك. وبحسب التحليل، فإن الحرب التجارية، التي صعّدها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ولا سيما عبر فرض رسوم جمركية واسعة، كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحوّل، فمنذ فبراير/ شباط 2025، أطلق ترامب مواجهة تجارية مباشرة مع بكين
، وفرض تدريجيًا تعريفات على الواردات الصينية، بلغت حاليًا نحو 47 بالمئة مع بعض الاستثناءات.
وعلى خلفية هذا الضغط الجمركي الأمريكي، تراجعت الصين إلى المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعدما حلّت المملكة المتحدة، محلها في المركز الثاني.
وأظهرت أحدث البيانات أن حجم الدين الأمريكي المملوك للصين، بلغ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نحو 688.7 مليار دولار، مقابل 877.9 مليار دولار لصالح بريطانيا. وبذلك، انخفضت التزامات واشنطن تجاه بكين بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت التزاماتها تجاه لندن بنسبة 17.6% بالمئة.
وما تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت حيازتها من الدين العام الأمريكي نحو 1.2 تريليون دولار حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1 تريليون دولار، قبل عام.
وجاءت بلجيكا في المرتبة الرابعة بحيازات قدرها 468.4 مليار دولار، تلتها كندا في المركز الخامس بنحو 419.1 مليار دولار. كما اقتربت كل من لوكسمبورغ وجزر كايمان من هذه المستويات بحيازات بلغت 419 مليار دولار و418.5 مليار دولار على التوالي.
واحتلت فرنسا المركز الثامن بحيازات قدرها 390.2 مليار دولار، متقدمة على إيرلندا التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بـ340.4 مليار دولار، فيما جاءت تايوان في المركز العاشر بقيمة 309.5 مليار دولار من الدين العام الأمريكي.