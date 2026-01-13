الصين تقلص حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/الصين-تقلص-حيازتها-لسندات-الدين-العام-الأمريكي-بشكل-حاد-خلال-ولاية-ترامب-الثانية-1109178271.html
الصين تقلص حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية
الصين تقلص حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية
سبوتنيك عربي
أفاد تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الصين خفّضت بشكل ملحوظ حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي، خلال الولاية... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T05:09+0000
2026-01-13T05:09+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
موسكو -سبوتنيك. وبحسب التحليل، فإن الحرب التجارية، التي صعّدها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ولا سيما عبر فرض رسوم جمركية واسعة، كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحوّل، فمنذ فبراير/ شباط 2025، أطلق ترامب مواجهة تجارية مباشرة مع بكين، وفرض تدريجيًا تعريفات على الواردات الصينية، بلغت حاليًا نحو 47 بالمئة مع بعض الاستثناءات.وعلى خلفية هذا الضغط الجمركي الأمريكي، تراجعت الصين إلى المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعدما حلّت المملكة المتحدة، محلها في المركز الثاني.وما تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت حيازتها من الدين العام الأمريكي نحو 1.2 تريليون دولار حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1 تريليون دولار، قبل عام.واحتلت فرنسا المركز الثامن بحيازات قدرها 390.2 مليار دولار، متقدمة على إيرلندا التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بـ340.4 مليار دولار، فيما جاءت تايوان في المركز العاشر بقيمة 309.5 مليار دولار من الدين العام الأمريكي.
https://sarabic.ae/20250925/الصين-تتهم-الولايات-المتحدة-بتوجيه-ضربة-خطيرة-للنظام-التجاري-متعدد-الأطراف-1105230480.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الصين تقلص حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي بشكل حاد خلال ولاية ترامب الثانية

05:09 GMT 13.01.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، بأن الصين خفّضت بشكل ملحوظ حيازتها لسندات الدين العام الأمريكي، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أفقدها موقعها كثاني أكبر دائن لواشنطن.
موسكو -سبوتنيك. وبحسب التحليل، فإن الحرب التجارية، التي صعّدها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ولا سيما عبر فرض رسوم جمركية واسعة، كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحوّل، فمنذ فبراير/ شباط 2025، أطلق ترامب مواجهة تجارية مباشرة مع بكين، وفرض تدريجيًا تعريفات على الواردات الصينية، بلغت حاليًا نحو 47 بالمئة مع بعض الاستثناءات.
وعلى خلفية هذا الضغط الجمركي الأمريكي، تراجعت الصين إلى المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعدما حلّت المملكة المتحدة، محلها في المركز الثاني.

وأظهرت أحدث البيانات أن حجم الدين الأمريكي المملوك للصين، بلغ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نحو 688.7 مليار دولار، مقابل 877.9 مليار دولار لصالح بريطانيا. وبذلك، انخفضت التزامات واشنطن تجاه بكين بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت التزاماتها تجاه لندن بنسبة 17.6% بالمئة.

وما تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت حيازتها من الدين العام الأمريكي نحو 1.2 تريليون دولار حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.1 تريليون دولار، قبل عام.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
25 سبتمبر 2025, 03:36 GMT
وجاءت بلجيكا في المرتبة الرابعة بحيازات قدرها 468.4 مليار دولار، تلتها كندا في المركز الخامس بنحو 419.1 مليار دولار. كما اقتربت كل من لوكسمبورغ وجزر كايمان من هذه المستويات بحيازات بلغت 419 مليار دولار و418.5 مليار دولار على التوالي.
واحتلت فرنسا المركز الثامن بحيازات قدرها 390.2 مليار دولار، متقدمة على إيرلندا التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بـ340.4 مليار دولار، فيما جاءت تايوان في المركز العاشر بقيمة 309.5 مليار دولار من الدين العام الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала