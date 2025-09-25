https://sarabic.ae/20250925/الصين-تتهم-الولايات-المتحدة-بتوجيه-ضربة-خطيرة-للنظام-التجاري-متعدد-الأطراف-1105230480.html
الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ونتاو، أن الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت "ضربة خطيرة" للنظام التجاري المتعدد الأطراف. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T03:36+0000
2025-09-25T03:36+0000
2025-09-25T04:51+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34e2e3c6e7055fc2d3ad158aaefd16e1.jpg
وقال الوزير الصيني خلال لقائه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت ضربة خطيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف".وشدد وانغ على أن "جميع الأطراف يجب أن تتمسك بحزم بالتعددية والتجارة الحرة، وأن تحمي المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن تسهم بمزيد من الاستقرار واليقين في الاقتصاد العالمي".وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية متصاعدة، بدأت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، قبل أن يتم رفعها في مارس إلى 20%. وردّت بكين بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.وتصاعدت الأزمة مع فرض واشنطن رسوماً "متبادلة" على واردات من دول أخرى، ما رفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 54%. ووصلت حالياً إلى 145%، في حين بلغت الرسوم التي يفرضها الجانب الصيني على الصادرات الأمريكية 125%.
https://sarabic.ae/20250919/ترامب-الرئيس-الصيني-يريد-بالفعل-التوصل-إلى-تسوية-للنزاع-في-أوكرانيا-1105050561.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291984_294:0:2961:2000_1920x0_80_0_0_5f590ee1a0ec74ad6d0bdbe376c1a56b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, ترامب
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, ترامب
الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
03:36 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 25.09.2025)
اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ونتاو، أن الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت "ضربة خطيرة" للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وقال الوزير الصيني خلال لقائه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت ضربة خطيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف".
وشدد وانغ على أن "جميع الأطراف يجب أن تتمسك بحزم بالتعددية والتجارة الحرة، وأن تحمي المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن تسهم بمزيد من الاستقرار واليقين في الاقتصاد العالمي".
وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية
متصاعدة، بدأت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، قبل أن يتم رفعها في مارس إلى 20%. وردّت بكين بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.
وتصاعدت الأزمة مع فرض واشنطن رسوماً "متبادلة" على واردات من دول أخرى، ما رفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 54%. ووصلت حالياً إلى 145%، في حين بلغت الرسوم التي يفرضها الجانب الصيني على الصادرات الأمريكية 125%.