الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
الصين تتهم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف
اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ونتاو، أن الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت "ضربة خطيرة" للنظام التجاري المتعدد الأطراف. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال الوزير الصيني خلال لقائه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت ضربة خطيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف".وشدد وانغ على أن "جميع الأطراف يجب أن تتمسك بحزم بالتعددية والتجارة الحرة، وأن تحمي المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن تسهم بمزيد من الاستقرار واليقين في الاقتصاد العالمي".وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية متصاعدة، بدأت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، قبل أن يتم رفعها في مارس إلى 20%. وردّت بكين بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.وتصاعدت الأزمة مع فرض واشنطن رسوماً "متبادلة" على واردات من دول أخرى، ما رفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 54%. ووصلت حالياً إلى 145%، في حين بلغت الرسوم التي يفرضها الجانب الصيني على الصادرات الأمريكية 125%.
الأخبار
25.09.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ونتاو، أن الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت "ضربة خطيرة" للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
وقال الوزير الصيني خلال لقائه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت ضربة خطيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف".
وشدد وانغ على أن "جميع الأطراف يجب أن تتمسك بحزم بالتعددية والتجارة الحرة، وأن تحمي المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن تسهم بمزيد من الاستقرار واليقين في الاقتصاد العالمي".
وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية متصاعدة، بدأت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، قبل أن يتم رفعها في مارس إلى 20%. وردّت بكين بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.
وتصاعدت الأزمة مع فرض واشنطن رسوماً "متبادلة" على واردات من دول أخرى، ما رفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 54%. ووصلت حالياً إلى 145%، في حين بلغت الرسوم التي يفرضها الجانب الصيني على الصادرات الأمريكية 125%.
