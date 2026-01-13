عربي
سيناتور روسي: الهيمنة على العالم لم تعد في متناول الولايات المتحدة
سيناتور روسي: الهيمنة على العالم لم تعد في متناول الولايات المتحدة
تابعنا عبر
أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الهيمنة العالمية لم تعد في متناول الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب بوشكوف، معلقًا على السياسة الخارجية للبيت الأبيض: "الهيمنة العالمية للولايات المتحدة تتجاوز قدراتها الآن. يسترشد ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي) بما يعتبره أهم أولويات الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وهو مستعد لتحقيق أهدافه باستخدام أكثر الأساليب وحشية".

وبحسب السيناتور الروسي، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، إدراكًا منها للواقع الجديد، إلى أن تصبح قائدة العالم الغربي، لكن دون الانخراط في حروب طاحنة لن تستطيع واشنطن تحملها.

وأوضح بوشكوف أن "مطالب الزعيم الأمريكي بغرينلاند، التي ينبغي أن تصبح جزءًا من النفوذ الأمريكي، تندرج أيضًا ضمن هذا المنطق".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ميدفيديف يعلق على نوايا ترامب في غرينلاند
أمس, 20:32 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مرارًا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدًا بأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية "العالم الحر"، وفق تعبيره.

وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.

يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
