سيناتور روسي: الهيمنة على العالم لم تعد في متناول الولايات المتحدة

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الهيمنة العالمية لم تعد في متناول الولايات المتحدة الأمريكية. 13.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب بوشكوف، معلقًا على السياسة الخارجية للبيت الأبيض: "الهيمنة العالمية للولايات المتحدة تتجاوز قدراتها الآن. يسترشد ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي) بما يعتبره أهم أولويات الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وهو مستعد لتحقيق أهدافه باستخدام أكثر الأساليب وحشية".وأوضح بوشكوف أن "مطالب الزعيم الأمريكي بغرينلاند، التي ينبغي أن تصبح جزءًا من النفوذ الأمريكي، تندرج أيضًا ضمن هذا المنطق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مرارًا بـ"ضرورة" انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدًا بأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي وحماية "العالم الحر"، وفق تعبيره.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009، بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

