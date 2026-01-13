وزير الطاقة والبترول الغامبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتنمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/وزير-الطاقة-والبترول-الغامبي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهم-التحديات-التي-تواجه-قطاع-التعدين-والتنمية-1109193191.html
وزير الطاقة والبترول الغامبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتنمية
وزير الطاقة والبترول الغامبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتنمية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبترول والموارد الطبيعية الغامبي ناني جوارا، اليوم الثلاثاء، أن "الدول تواجه تحديات كبيرة في جذب كبرى الشركات للاستثمار في قطاع المعادن، بسبب... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T12:15+0000
2026-01-13T12:15+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109192711_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_68537dc2c02140db962bb77e26a1ef88.jpg
وأوضح جوارا، على هامش فعاليات مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، في رد على سؤال من "سبوتنيك" حول أبرز التحديات التي تواجه عمليات التمويل وتعزيز الشفافية، أن "التوترات الجيوسياسية والحروب المستمرة والتنافس الدولي على الموارد المعدنية الحيوية تزيد من صعوبة الاستثمار، ما يستدعي تعزيز التعاون والشراكات بين الدول للحد من مخاطر قطاع المناجم وتشجيع الاستثمارات فيه".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة، حيث يستهدف توقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية استراتيجية.ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.
https://sarabic.ae/20260113/دبلوماسي-مكسيكي-يتحدث-لـسبوتنيك-حول-تحديات-قطاع-التعدين-في-ظل-التوترات-العالمية-فيديو-1109191040.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109192711_76:0:687:458_1920x0_80_0_0_55e4a65024d4608b04ad994eb7ef22ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم

وزير الطاقة والبترول الغامبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتنمية

12:15 GMT 13.01.2026
© Sputnik . mohamed Hemidaوزير الطاقة والبترول والموارد الطبيعية الغامبي، ناني جوارا
وزير الطاقة والبترول والموارد الطبيعية الغامبي، ناني جوارا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد وزير الطاقة والبترول والموارد الطبيعية الغامبي ناني جوارا، اليوم الثلاثاء، أن "الدول تواجه تحديات كبيرة في جذب كبرى الشركات للاستثمار في قطاع المعادن، بسبب ارتفاع مستويات المخاطر".
وأوضح جوارا، على هامش فعاليات مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، في رد على سؤال من "سبوتنيك" حول أبرز التحديات التي تواجه عمليات التمويل وتعزيز الشفافية، أن "التوترات الجيوسياسية والحروب المستمرة والتنافس الدولي على الموارد المعدنية الحيوية تزيد من صعوبة الاستثمار، ما يستدعي تعزيز التعاون والشراكات بين الدول للحد من مخاطر قطاع المناجم وتشجيع الاستثمارات فيه".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة، حيث يستهدف توقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية استراتيجية.
القائم بأعمال السفارة المكسيكية في السعودية، غييرمو غوتييريز نييتو، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، 13 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
دبلوماسي مكسيكي يتحدث لـ"سبوتنيك" حول تحديات قطاع التعدين في ظل التوترات العالمية... فيديو
10:59 GMT
ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала