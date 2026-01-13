https://sarabic.ae/20260113/وزير-الطاقة-والبترول-الغامبي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهم-التحديات-التي-تواجه-قطاع-التعدين-والتنمية-1109193191.html
وزير الطاقة والبترول الغامبي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين والتنمية
أكد وزير الطاقة والبترول والموارد الطبيعية الغامبي ناني جوارا، اليوم الثلاثاء، أن "الدول تواجه تحديات كبيرة في جذب كبرى الشركات للاستثمار في قطاع المعادن، بسبب... 13.01.2026
وأوضح جوارا، على هامش فعاليات مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، في رد على سؤال من "سبوتنيك" حول أبرز التحديات التي تواجه عمليات التمويل وتعزيز الشفافية، أن "التوترات الجيوسياسية والحروب المستمرة والتنافس الدولي على الموارد المعدنية الحيوية تزيد من صعوبة الاستثمار، ما يستدعي تعزيز التعاون والشراكات بين الدول للحد من مخاطر قطاع المناجم وتشجيع الاستثمارات فيه".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة، حيث يستهدف توقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية استراتيجية.ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.
وأوضح جوارا، على هامش فعاليات مؤتمر "التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، في رد على سؤال من "سبوتنيك" حول أبرز التحديات التي تواجه عمليات التمويل وتعزيز الشفافية، أن "التوترات الجيوسياسية والحروب المستمرة والتنافس الدولي على الموارد المعدنية الحيوية تزيد من صعوبة الاستثمار، ما يستدعي تعزيز التعاون والشراكات بين الدول للحد من مخاطر قطاع المناجم وتشجيع الاستثمارات فيه".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "التعدين الدولي"
في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة، حيث يستهدف توقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية استراتيجية.
ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.