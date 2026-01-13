https://sarabic.ae/20260113/وكيل-وزارة-الصناعة-السعودية-يكشف-لـسبوتنيك-أبرز-مستهدفات-النسخة-الخامسة-من-مؤتمر-التعدين-1109194437.html
وكيل وزارة الصناعة السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز مستهدفات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين
وكيل وزارة الصناعة السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز مستهدفات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين
كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني في المملكة العربية السعودية، المهندس تركي البابطين، اليوم الثلاثاء، عن أبرز محاور النسخة الخامسة من...
وكيل وزارة الصناعة السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز مستهدفات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين
كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني في المملكة العربية السعودية، المهندس تركي البابطين، اليوم الثلاثاء، عن أبرز محاور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين، مشيرا إلى تركيزها على تحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة عبر 3 مبادرات رئيسية.
أوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، أن المبادرة الأولى تهدف إلى بناء القدرات من خلال تفعيل شبكة مراكز التميز في المنطقة الكبرى، لتطوير المهارات البشرية والتقنيات والاستدامة إلى جانب الجيولوجيا والسياسات والتشريعات.
وأشار إلى أن المبادرة الثانية تركز على خيارات الأنظمة التمويلية والبنى التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، بما يشمل تفعيل المسارات التعدينية في أفريقيا والمملكة الجنوبية، مع خطط للتوسع في المستقبل.
أما المبادرة الثالثة، فتتمحور حول تعزيز الشفافية في سلاسل الإنتاج عبر تبني أنظمة تتبع لضمان الشفافية والاستدامة.
وحول إمكانية مساهمة السعودية في تمويل المشاريع التعدينية في أفريقيا، أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني في المملكة العربية السعودية، المهندس تركي البابطين، أن المملكة تعمل على دعم الدول الأفريقية لتطوير استثمارات التعدين، بما يضمن توزيع الفوائد على البنية التحتية والمجتمع، في إطار تنمية شاملة ومستدامة.
كما أشار البابطين إلى أن التعاون السعودي - الروسي يشمل مجالات عدة، لا سيما التجارة والصناعة وقطاع التعدين، مع وجود اهتمام كبير من المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة داخل المملكة.
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "التعدين الدولي"
في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة، حيث يستهدف توقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية استراتيجية.
ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.