عربي
اليوم
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
شوارع باريس تتحول لمواقف للجرارات الزراعية
شوارع باريس تتحول لمواقف للجرارات الزراعية
фото, صور, ألبوم, أخبار فرنسا , احتجاجات, مزارعين

شوارع باريس تتحول لمواقف للجرارات الزراعية

13:08 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 20:51 GMT 13.01.2026)
تابعنا عبر
يظهر ألبوم الصور الذي جمعته لكم "سبوتنيك"، جانبا من احتجاجات المزارعون الفرنسيين في شارع الشانزليزيه، على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور)، وتفشي مرض جلدي.
© AP Photo / Emma Da Silva

مزارعون يقودون جراراتهم في شارع الشانزليزيه احتجاجًا على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور). يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026 في باريس.

مزارعون يقودون جراراتهم في شارع الشانزليزيه احتجاجًا على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور). يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026 في باريس. - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Emma Da Silva

مزارعون يقودون جراراتهم في شارع الشانزليزيه احتجاجًا على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور). يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026 في باريس.

© REUTERS Benoit Tessier

اصطفاف الجرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أثناء الإحتجاج.

اصطفاف الجرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أثناء الإحتجاج. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS Benoit Tessier

اصطفاف الجرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أثناء الإحتجاج.

© REUTERS Benoit Tessier

جرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.

جرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS Benoit Tessier

جرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.

© REUTERS Benoit Tessier

جرار يقف أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.

جرار يقف أمام الجمعية الوطنية الفرنسية. - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS Benoit Tessier

جرار يقف أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.

© REUTERS Benoit Tessier

جرارات تصطف أمام قوس النصر في باريس.

جرارات تصطف أمام قوس النصر في باريس. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS Benoit Tessier

جرارات تصطف أمام قوس النصر في باريس.

© REUTERS Benoit Tessier

تقف مركبة تابعة للدرك الوطني الفرنسي بينما تصطف الجرارات أمام الجمعية الوطنية، في احتجاجٍ من المزارعين الفرنسيين.

تقف مركبة تابعة للدرك الوطني الفرنسي بينما تصطف الجرارات أمام الجمعية الوطنية، في احتجاجٍ من المزارعين الفرنسيين. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS Benoit Tessier

تقف مركبة تابعة للدرك الوطني الفرنسي بينما تصطف الجرارات أمام الجمعية الوطنية، في احتجاجٍ من المزارعين الفرنسيين.

© REUTERS Benoit Tessier

جرارات في شارع الشانزليزيه.

جرارات في شارع الشانزليزيه. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS Benoit Tessier

جرارات في شارع الشانزليزيه.

