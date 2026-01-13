https://sarabic.ae/20260113/1109195267.html
شوارع باريس تتحول لمواقف للجرارات الزراعية
يظهر ألبوم الصور الذي جمعته لكم "سبوتنيك"، جانبا من احتجاجات المزارعون الفرنسيين في شارع الشانزليزيه، على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور)،... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
شوارع باريس تتحول لمواقف للجرارات الزراعية
13:08 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 20:51 GMT 13.01.2026)
يظهر ألبوم الصور الذي جمعته لكم "سبوتنيك"، جانبا من احتجاجات المزارعون الفرنسيين في شارع الشانزليزيه، على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور)، وتفشي مرض جلدي.
© AP Photo / Emma Da Silva
مزارعون يقودون جراراتهم في شارع الشانزليزيه احتجاجًا على اتفاقية التجارة بين دول المخروط الجنوبي (ميركوسور). يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026 في باريس.
© REUTERS Benoit Tessier
اصطفاف الجرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أثناء الإحتجاج.
© REUTERS Benoit Tessier
جرارات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.
© REUTERS Benoit Tessier
جرار يقف أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.
© REUTERS Benoit Tessier
جرارات تصطف أمام قوس النصر في باريس.
© REUTERS Benoit Tessier
تقف مركبة تابعة للدرك الوطني الفرنسي بينما تصطف الجرارات أمام الجمعية الوطنية، في احتجاجٍ من المزارعين الفرنسيين.
© REUTERS Benoit Tessier
جرارات في شارع الشانزليزيه.
