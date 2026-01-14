https://sarabic.ae/20260114/جي-إم---94-قاذف-قنابل-روسي-مضاد-للأفراد-والمركبات-1109228803.html
"جي إم - 94"... قاذف قنابل روسي مضاد للأفراد والمركبات
"جي إم - 94"... قاذف قنابل روسي مضاد للأفراد والمركبات
يصنف "جي إم - 94" ضمن أنظمة التسليح الروسية الخفيفة متعددة الاستخدام، المصممة لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية، بفضل مرونته التشغيلية وقدرته على استخدام أكثر...
وأهم ما يميز هذا القاذف أنه لا ينتج عنه تأثير حراري على الرامي، إضافة إلى سهولة تشغيله وموثوقيته العالية في مختلف ظروف القتال.
"جي إم - 94"... قاذف قنابل روسي مضاد للأفراد والمركبات
يصنف "جي إم - 94" ضمن أنظمة التسليح الروسية الخفيفة متعددة الاستخدام، المصممة لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية، بفضل مرونته التشغيلية وقدرته على استخدام أكثر من 7 أنواع مختلفة من الذخائر.
وأهم ما يميز هذا القاذف أنه لا ينتج عنه تأثير حراري على الرامي، إضافة إلى سهولة تشغيله وموثوقيته العالية في مختلف ظروف القتال.