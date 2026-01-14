مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية": المنخفض الجوي كشف هشاشة وصعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية": المنخفض الجوي كشف هشاشة وصعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية": المنخفض الجوي كشف هشاشة وصعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
تشتد معاناة السكان في قطاع غزة جراء منخفض جوي قطبي وُصف بأنه غير مسبوق في شدته، ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص جراء البرد الشديد وانهيار المنازل المدمرة أصلًا.
لقاء سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
يأتي ذلك فيما عصفت الرياح العاتية بخيام النازحين البالية، مع إصرار إسرائيل على منع دخول مستلزمات الإيواء. كما يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة، نتيجة تعنّت إسرائيل ورفضها إدخال مواد الإيواء الرئيسية للقطاع. كما كشف عن "عدم القدرة على الاستجابة في ظل العجز الكبير في الإمكانات، التي يجب أن تتوافر بين أيدي المنظمات الإنسانية والدفاع المدني والإسعاف". وأشار الشوا إلى عدم توافر الإمكانات والآليات أو ما يمكن تقديمه للمواطنين كخيام بديلة أو مأوى بديل. وأكد أن "الأوضاع تزداد سوءا في ظل استمرار موجة البرد القارس، التي تسببت في وفاة 7 أطفال، وكذلك وفاة 24 مواطنا جراء انهيار بعض المنازل التي لجأوا إليها".
مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية": المنخفض الجوي كشف هشاشة وصعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة

راديو
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
تشتد معاناة السكان في قطاع غزة جراء منخفض جوي قطبي وُصف بأنه غير مسبوق في شدته، ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص جراء البرد الشديد وانهيار المنازل المدمرة أصلًا.
يأتي ذلك فيما عصفت الرياح العاتية بخيام النازحين البالية، مع إصرار إسرائيل على منع دخول مستلزمات الإيواء.
كما يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة، نتيجة تعنّت إسرائيل ورفضها إدخال مواد الإيواء الرئيسية للقطاع.

في هذا السياق، قال مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" أمجد الشوا، إن "المنخفض الجوي، الذي يضرب قطاع غزة حاليا، كشف هشاشة وصعوبة الأوضاع الإنسانية".

كما كشف عن "عدم القدرة على الاستجابة في ظل العجز الكبير في الإمكانات، التي يجب أن تتوافر بين أيدي المنظمات الإنسانية والدفاع المدني والإسعاف".
وأشار الشوا إلى عدم توافر الإمكانات والآليات أو ما يمكن تقديمه للمواطنين كخيام بديلة أو مأوى بديل.
وأكد أن "الأوضاع تزداد سوءا في ظل استمرار موجة البرد القارس، التي تسببت في وفاة 7 أطفال، وكذلك وفاة 24 مواطنا جراء انهيار بعض المنازل التي لجأوا إليها".
