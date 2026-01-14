https://sarabic.ae/20260114/وزير-الصحة-الأمريكي-لا-أعرف-كيف-لا-يزال-ترامب-حيا-رغم-نظامه-الغذائي-1109239969.html
وزير الصحة الأمريكي: لا أعرف كيف لا يزال ترامب حيا رغم نظامه الغذائي
وزير الصحة الأمريكي: لا أعرف كيف لا يزال ترامب حيا رغم نظامه الغذائي
سبوتنيك عربي
انتقد الطبيب الجراح العام الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، ولع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوجبات السريعة، متسائلا "كيف لا يزال على قيد الحياة". 14.01.2026
وقال الطبيب في مقابلة له نشرت على موقع "يوتيوب": "إنه (الرئيس الأمريكي) يتناول وجبات سريعة حقا: ماكدونالدز، وكنتاكي، ويشرب كولا دايت، لا أعرف كيف لا يزال على قيد الحياة، لكنه كذلك".وظهر ترامب في مقطع مصور، في وقت سابق، وهو يعمل في أحد فروع سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي تعد من كبرى الولايات الأمريكية.وكان ترامب يرتدي مئزر مطاعم "ماكدونالدز" ودخل مطبخ أحد الفروع في بنسلفانيا، ليساعد العمال في قلي البطاطس وتسليم الطلبات للزبائن.
