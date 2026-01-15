أستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
أستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل
أستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا، اليوم الخميس، أن شركات التواصل الاجتماعي حظرت نحو 4.7 مليون حساب لقاصرين تقل أعمارهم عن 16 عاما. 15.01.2026
2026-01-15T20:38+0000
2026-01-15T20:38+0000
أستراليا
العالم
تكنولوجيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103546/73/1035467306_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_82fdb5383b7a5b0ea831632192afbf6d.jpg
وجاء إعلان الهيئة، بعد شهر واحد فقط من بدء تطبيق أول تشريع من نوعه عالميا يقيد استخدام هذه المنصات من قبل القاصرين، في خطوة تعكس الأثر السريع والواسع للقانون، بحسب وسائل إعلام غربية.وبيّنت البيانات الحكومية أن هذه الأرقام تمثل أول مؤشرات رسمية على مستوى الامتثال، وتظهر أن المنصات بدأت اتخاذ إجراءات جدية لتفادي غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) في حال مخالفة القانون، الذي لا يحمّل الأطفال أو أولياء أمورهم أي مسؤولية قانونية.كما تجاوز عدد الحسابات المحظورة التقديرات السابقة التي استندت إلى بيانات سكانية قبل إقرار القانون، إذ كانت إحدى الشركات العالمية قد أعلنت في وقت سابق حذف نحو 550 ألف حساب لقاصرين فقط.
أستراليا
أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا، اليوم الخميس، أن شركات التواصل الاجتماعي حظرت نحو 4.7 مليون حساب لقاصرين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وجاء إعلان الهيئة، بعد شهر واحد فقط من بدء تطبيق أول تشريع من نوعه عالميا يقيد استخدام هذه المنصات من قبل القاصرين، في خطوة تعكس الأثر السريع والواسع للقانون، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأوضحت الهيئة أن القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دفع المنصات إلى إزالة ملايين الحسابات التزامًا بالضوابط الجديدة، مشيرة إلى أن بعض الشركات أكدت عزمها استكمال حذف الحسابات المشمولة بالحظر خلال الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي للتنفيذ.

فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
23 نوفمبر 2025, 05:17 GMT
وبيّنت البيانات الحكومية أن هذه الأرقام تمثل أول مؤشرات رسمية على مستوى الامتثال، وتظهر أن المنصات بدأت اتخاذ إجراءات جدية لتفادي غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) في حال مخالفة القانون، الذي لا يحمّل الأطفال أو أولياء أمورهم أي مسؤولية قانونية.
كما تجاوز عدد الحسابات المحظورة التقديرات السابقة التي استندت إلى بيانات سكانية قبل إقرار القانون، إذ كانت إحدى الشركات العالمية قد أعلنت في وقت سابق حذف نحو 550 ألف حساب لقاصرين فقط.
