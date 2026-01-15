عربي
وقَّع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية 6 اتفاقات تمويل بقيمة 110.5 مليون يورو، لدعم الأمن والتعافي في المناطق المتضررة والإصلاح في البلاد.​
وذكرت الوكالة الطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.كما خصص الاتحاد، بحسب الوكالة، نحو 25 مليون يورو لإدارة الحدود المتكاملة والأمن البحري، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو لتوفير طاقة مستدامة للمنشآت الأمنية الحيوية في لبنان.​وأكدت الوكالة اللبنانية أن "الاتحاد الأوروبي قد خصص أيضا 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي في الجنوب والبقاع، من خلال خدمات أساسية ومشاريع زراعية وبيئية وفرص عمل، بالإضافة إلى 13.5 مليون يورو لمكافحة الفساد و9 ملايين لتحديث الخدمات العامة عبر التحول الرقمي".​يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
الاتحاد الأوروبي يوقع 6 اتفاقات جديدة مع لبنان لدعم الأمن والإصلاح في البلاد

وقَّع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية 6 اتفاقات تمويل بقيمة 110.5 مليون يورو، لدعم الأمن والتعافي في المناطق المتضررة والإصلاح في البلاد.​
وذكرت الوكالة الطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما خصص الاتحاد، بحسب الوكالة، نحو 25 مليون يورو لإدارة الحدود المتكاملة والأمن البحري، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو لتوفير طاقة مستدامة للمنشآت الأمنية الحيوية في لبنان.​
وأكدت الوكالة اللبنانية أن "الاتحاد الأوروبي قد خصص أيضا 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي في الجنوب والبقاع، من خلال خدمات أساسية ومشاريع زراعية وبيئية وفرص عمل، بالإضافة إلى 13.5 مليون يورو لمكافحة الفساد و9 ملايين لتحديث الخدمات العامة عبر التحول الرقمي".​
وتأتي هذه الاتفاقات ضمن حزمة دعم للبنان بمليار يورو أعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في شهر مايو/ أيار 2024.
يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
