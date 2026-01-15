https://sarabic.ae/20260115/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يكلف-وزير-الخارجية-بتشكيل-حكومة-جديدة-1109289039.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يكلف وزير الخارجية بتشكيل حكومة جديدة

رئيس مجلس القيادة اليمني يكلف وزير الخارجية بتشكيل حكومة جديدة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مساء الخميس، تعيين وزير الخارجية في حكومته شائع الزنداني رئيسًا للوزراء خلفًا لـ سالم بن بريك، الذي قدم استقالة... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T23:02+0000

2026-01-15T23:02+0000

2026-01-15T23:02+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

منظمة الأمم المتحدة

الجيش اليمني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229993_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_c932ba33aea2657cb0e2166ceddbfe01.jpg

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارًا بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة"، مشيرةً إلى أن "القرار نص في مادته الثانية على استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن العليمي قرر تعيين سالم بن بريك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون المالية والاقتصادية.وذكرت "سبأ" أن "العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك بجهود رئيس وأعضاء الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية، رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20260112/العليمي-أي-محاولة-لتوسيع-بؤر-التوتر-تهديد-حقيقي-للسلم-والأمن-الدوليين-1109158795.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, الجيش اليمني