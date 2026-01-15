عربي
https://sarabic.ae/20260115/لجنة-متابعة-الأموال-الليبية-المجمدة-تبحث-مع-الخارجية-اليونانية-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-1109280239.html
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب الليبي في أثينا، اليوم الخميس، اجتماعا رسميا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني، ألكسندرا... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T17:51+0000
2026-01-15T17:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اليونان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279256_0:140:1200:815_1920x0_80_0_0_80b9d0ea80f4ff4a06df3ef87b480c57.jpg
وناقش الجانبان قضية الأرصدة الليبية المجمدة مؤكدين أنها أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي جمدت بقرارات دولية بهدف حمايتها. وأوضحت اللجنة أنها تقدمت، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، دعمًا لمبادئ الشفافية وحماية هذه الأموال.من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة مشددة على حق ليبيا في متابعة أوضاع هذه الأموال داخل المؤسسات المصرفية، وحث الدول ذات العلاقة على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025.يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الليبية لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي وحشد الدعم الدولي لحماية الأموال السيادية الليبية في الخارج بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279256_0:27:1200:927_1920x0_80_0_0_fb832ff8318d1c78b328848dd6ee50b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اليونان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اليونان

لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن

17:51 GMT 15.01.2026
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / House of representatives of Libya
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب الليبي في أثينا، اليوم الخميس، اجتماعا رسميا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني، ألكسندرا بابادوبولو، لبحث ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وناقش الجانبان قضية الأرصدة الليبية المجمدة مؤكدين أنها أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي جمدت بقرارات دولية بهدف حمايتها.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
وأوضحت اللجنة أنها تقدمت، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، دعمًا لمبادئ الشفافية وحماية هذه الأموال.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة مشددة على حق ليبيا في متابعة أوضاع هذه الأموال داخل المؤسسات المصرفية، وحث الدول ذات العلاقة على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الليبية لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي وحشد الدعم الدولي لحماية الأموال السيادية الليبية في الخارج بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.
