لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
تابعنا عبر
حصري
عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب الليبي في أثينا، اليوم الخميس، اجتماعا رسميا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني، ألكسندرا بابادوبولو، لبحث ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وناقش الجانبان قضية الأرصدة الليبية المجمدة مؤكدين أنها أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي جمدت بقرارات دولية بهدف حمايتها.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
وأوضحت اللجنة أنها تقدمت، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، دعمًا لمبادئ الشفافية وحماية هذه الأموال.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة مشددة على حق ليبيا في متابعة أوضاع هذه الأموال داخل المؤسسات المصرفية، وحث الدول ذات العلاقة على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025.
© Photo / House of representatives of Libyaلجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تبحث مع الخارجية اليونانية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2769
© Photo / House of representatives of Libya
يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الليبية لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي وحشد الدعم الدولي لحماية الأموال السيادية الليبية في الخارج بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.