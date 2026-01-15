https://sarabic.ae/20260115/مقتل-22-شخصا-جراء-انهيار-رافعة-على-سكة-قطار-في-تايلاند-فيديو-1109285344.html
مقتل 22 شخصا جراء انهيار رافعة على سكة قطار في تايلاند... فيديو
لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، في حادث قطار مروع وقع أمس الأربعاء، في منطقة سيكيو بمقاطعة ناخون راتشاسيما شمالي تايلاند، إثر انهيار... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد مسؤول في شرطة المقاطعة بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة إصابات عدد من الجرحى، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.ووقع الحادث أثناء مرور القطار في موقع أعمال إنشائية، حيث سقطت الرافعة عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجه عن السكة واندلاع حريق فيه، متسببًا بخسائر بشرية جسيمة.يذكر أن الرافعة المنهارة كانت تستخدم ضمن مشروع ضخم تبلغ كلفته نحو 5.4 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة في تايلاند.هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
الأخبار
ar_EG
لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، في حادث قطار مروع وقع أمس الأربعاء، في منطقة سيكيو بمقاطعة ناخون راتشاسيما شمالي تايلاند، إثر انهيار رافعة إنشائية على خط السكك الحديدية.
وأفاد مسؤول في شرطة المقاطعة بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة إصابات عدد من الجرحى، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.
وأوضح وزير النقل التايلاندي، فيفات راتشاكيتبراكارن، أن القطار كان يقل 195 شخصا، مشيرا إلى أن السلطات تبذل جهودا مكثفة لتحديد هويات الضحايا.
ووقع الحادث أثناء مرور القطار في موقع أعمال إنشائية، حيث سقطت الرافعة عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجه عن السكة واندلاع حريق فيه، متسببًا بخسائر بشرية جسيمة.
وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث، وشرعت في إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، بالتوازي مع فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
يذكر أن الرافعة المنهارة كانت تستخدم ضمن مشروع ضخم تبلغ كلفته نحو 5.4 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة في تايلاند.