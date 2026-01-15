مقتل 22 شخصا جراء انهيار رافعة على سكة قطار في تايلاند... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260115/مقتل-22-شخصا-جراء-انهيار-رافعة-على-سكة-قطار-في-تايلاند-فيديو-1109285344.html
مقتل 22 شخصا جراء انهيار رافعة على سكة قطار في تايلاند... فيديو
مقتل 22 شخصا جراء انهيار رافعة على سكة قطار في تايلاند... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، في حادث قطار مروع وقع أمس الأربعاء، في منطقة سيكيو بمقاطعة ناخون راتشاسيما شمالي تايلاند، إثر انهيار... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T20:09+0000
2026-01-15T20:09+0000
أخبار تايلاند
العالم
أخبار العالم الآن
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285187_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_50ab8406db8fde8f7db11ae0c131164e.jpg
وأفاد مسؤول في شرطة المقاطعة بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة إصابات عدد من الجرحى، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.ووقع الحادث أثناء مرور القطار في موقع أعمال إنشائية، حيث سقطت الرافعة عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجه عن السكة واندلاع حريق فيه، متسببًا بخسائر بشرية جسيمة.يذكر أن الرافعة المنهارة كانت تستخدم ضمن مشروع ضخم تبلغ كلفته نحو 5.4 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة في تايلاند.هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285187_22:0:502:360_1920x0_80_0_0_4f26872428144def3cc039b74211a098.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايلاند, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
أخبار تايلاند, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو

مقتل 22 شخصا جراء انهيار رافعة على سكة قطار في تايلاند... فيديو

20:09 GMT 15.01.2026
© Photo / x/@MediaMustaqbalحادث قطار في تايلاند
حادث قطار في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / x/@MediaMustaqbal
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، في حادث قطار مروع وقع أمس الأربعاء، في منطقة سيكيو بمقاطعة ناخون راتشاسيما شمالي تايلاند، إثر انهيار رافعة إنشائية على خط السكك الحديدية.
وأفاد مسؤول في شرطة المقاطعة بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة إصابات عدد من الجرحى، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.
وأوضح وزير النقل التايلاندي، فيفات راتشاكيتبراكارن، أن القطار كان يقل 195 شخصا، مشيرا إلى أن السلطات تبذل جهودا مكثفة لتحديد هويات الضحايا.
ووقع الحادث أثناء مرور القطار في موقع أعمال إنشائية، حيث سقطت الرافعة عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجه عن السكة واندلاع حريق فيه، متسببًا بخسائر بشرية جسيمة.
وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث، وشرعت في إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، بالتوازي مع فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
يذكر أن الرافعة المنهارة كانت تستخدم ضمن مشروع ضخم تبلغ كلفته نحو 5.4 مليار دولار، يهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة في تايلاند.
هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала