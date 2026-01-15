موسيقى وغناء بين الركام... مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب

عربي
بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/موسيقى-وغناء-بين-الركام-مبادرة-للتخفيف-عن-أطفال-غزة-من-صدمات-الحرب-1109233834.html
موسيقى وغناء بين الركام... مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
موسيقى وغناء بين الركام... مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
سبوتنيك عربي
يعيش الفلسطينيون في غزة واقعا صعبا، ويواجه الأطفال عواقب مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، ما أدى إلى تعرض... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T13:00+0000
2026-01-15T13:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109234415_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e36e3e8a98b221be84028814c1e7a9b7.jpg
تبرز من بين الأنقاض مبادرات تجاه الأطفال، وتحول الدمار والركام إلى صوت غناء وموسيقى في ذاكرة الأطفال، وتزرع الأمل في نفوس الفئات الأكثر تضررا من الحرب، ومن هذه المبادرات مبادرة رولا دلول، والتي استطاعت من خلالها تحويل الركام إلى مساحات للتفريغ عن الأطفال بالموسيقى والغناء.وفي مدينة غزة وبين ركام منطقة تعرضت للدمار والقصف العنيف، وليس بعيدا عن مخيم الحياة للنازحين، يجتمع مجموعة من الأطفال مع المدربة رولا دلول للعزف والغناء وسط ركام بيوتهم وبيوت جيرانهم ومدارسهم المدمرة.وأضافت: "المبادرة لها تأثير إيجابي على الأطفال الذين سمعوا على مدار أكثر من عامين أصوات الحرب والقذائف، وهذا الركام الذي يحيط بنا من كل جانب كان قبل الحرب بيوتا ومدارس للأطفال، ومن خلال الموسيقى والغناء أعدنا له الحياة".وأشارت المدربة رولا إلى أن "مبادرة العزف والغناء تنسي الأطفال الخوف وتجعلهم يندمجون مع الألحان، حتى أن أصوات القذائف أو إطلاق النار لم تعد توقفهم عن الغناء أو العزف، وترسم على وجوهم الابتسامة في لحظات فرح قصيرة، في ظل واقع سلبهم الطفولة والأمان".ويأتي عدد من الأطفال النازحين إلى مبادرة رولا أينما حلت في غزة، في محاول للهروب من واقعهم الصعب، ومع بدء الغناء وارتفاع لحن الموسيقى، ترتفع الضحكات البريئة للأطفال الذين يبحثون عن فرصة للحياة بدون حرب، وبالرغم من صوت النار المرتفع الذي كان بالقرب من مكان غناء الأطفال إلا أنهم استمروا غير مكترثين به.وأشارالطفل النازح محمد سالم لوكالة "سبوتنيك": "كنا نسمع أصوات القذائف والصواريخ خلال الحرب، وكانت أصوات مخيفة، لذلك عندما سمعت عن هذه المبادرة قدمت لكي أشارك فيها وأغني بعيدا عن حياتنا التي نعيشها، مما ساعدني على تفريغ بعض من الطاقة السلبية التي لا تفارقنا، وأتمنى ألا أسمع صوت الحرب والقذائف، وأحلم أن يصل صوتنا ونعبر عن أحلامنا من خلال الموسيقى والغناء".وتسعى رولا إلى الاستمرار في مبادراتها تجاه الأطفال وتطويرها لتشمل مناطق عدة في قطاع غزة، فقد منحت هذه المبادرة لحظات إنسانية جميلة للأطفال ودفعتهم للتعبير عن الفرح في مواجهة الخوف.وقالت رولا دلول: "أتمنى أن تنتهي الحرب وتعود غزة كما كانت ونبني ما دمر وهدم، ونحصل على أيام أجمل من الأيام التي عشناها بسبب الحرب".وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن "مقتل 100 طفل على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر". ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 71,439 قتيل، و171,324 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109234415_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_04b109ef7a1cff3051a1906986204fa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك

موسيقى وغناء بين الركام... مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب

13:00 GMT 15.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يعيش الفلسطينيون في غزة واقعا صعبا، ويواجه الأطفال عواقب مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل، ما أدى إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية بحاجة إلى علاج، فيما تلقي الحرب بظلالها القاسية عليهم.
تبرز من بين الأنقاض مبادرات تجاه الأطفال، وتحول الدمار والركام إلى صوت غناء وموسيقى في ذاكرة الأطفال، وتزرع الأمل في نفوس الفئات الأكثر تضررا من الحرب، ومن هذه المبادرات مبادرة رولا دلول، والتي استطاعت من خلالها تحويل الركام إلى مساحات للتفريغ عن الأطفال بالموسيقى والغناء.
وفي مدينة غزة وبين ركام منطقة تعرضت للدمار والقصف العنيف، وليس بعيدا عن مخيم الحياة للنازحين، يجتمع مجموعة من الأطفال مع المدربة رولا دلول للعزف والغناء وسط ركام بيوتهم وبيوت جيرانهم ومدارسهم المدمرة.

قالت مدربة الموسيقى والغناء، رولا دلول، لوكالة "سبوتنيك": "الفكرة بدأت بشكل عفوي من خلال الغناء والعزف مع أطفال الجيران، وكنا نغني في الأماكن التي تعرضت للقصف، ثم تحولت الفكرة إلى مبادرة للأطفال النازحين في غزة، سواء في مناطق الركام أو حتى مع الأطفال النازحين بالقرب من شاطئ البحر، وأصبح يشارك في هذه المبادرة عدد أكبر من الأطفال".

© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت: "المبادرة لها تأثير إيجابي على الأطفال الذين سمعوا على مدار أكثر من عامين أصوات الحرب والقذائف، وهذا الركام الذي يحيط بنا من كل جانب كان قبل الحرب بيوتا ومدارس للأطفال، ومن خلال الموسيقى والغناء أعدنا له الحياة".
وأشارت المدربة رولا إلى أن "مبادرة العزف والغناء تنسي الأطفال الخوف وتجعلهم يندمجون مع الألحان، حتى أن أصوات القذائف أو إطلاق النار لم تعد توقفهم عن الغناء أو العزف، وترسم على وجوهم الابتسامة في لحظات فرح قصيرة، في ظل واقع سلبهم الطفولة والأمان".
© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat

وذكرت رولا لـ "سبوتنيك": "الأغاني التي يرددها الأطفال ذات طابع وطني وتراثي يحث على التمسك بالأرض، وكذلك تحمل الأغاني والألحان معاني الطفولة والأمل والفرح، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى زرع معان في نفوس الأطفال، مثل الجمال والانتماء وإعادة البناء والحياة التي توقفت بسبب الحرب".

ويأتي عدد من الأطفال النازحين إلى مبادرة رولا أينما حلت في غزة، في محاول للهروب من واقعهم الصعب، ومع بدء الغناء وارتفاع لحن الموسيقى، ترتفع الضحكات البريئة للأطفال الذين يبحثون عن فرصة للحياة بدون حرب، وبالرغم من صوت النار المرتفع الذي كان بالقرب من مكان غناء الأطفال إلا أنهم استمروا غير مكترثين به.
© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشارالطفل النازح محمد سالم لوكالة "سبوتنيك": "كنا نسمع أصوات القذائف والصواريخ خلال الحرب، وكانت أصوات مخيفة، لذلك عندما سمعت عن هذه المبادرة قدمت لكي أشارك فيها وأغني بعيدا عن حياتنا التي نعيشها، مما ساعدني على تفريغ بعض من الطاقة السلبية التي لا تفارقنا، وأتمنى ألا أسمع صوت الحرب والقذائف، وأحلم أن يصل صوتنا ونعبر عن أحلامنا من خلال الموسيقى والغناء".

وبدورها قالت الطفلة فرح سالم: "نحاول أن ننسى ذكريات الحرب ونفرغ عن أنفسنا، وبالرغم أن الدمار بشع إلا أن هذه المبادرة تجعلنا نعيد بعض البهجة والفرح لهذا المكان من خلال الغناء، وأتمنى توفير مراكز تعليمية وآلات موسيقية كي نعزف عليها".

© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتسعى رولا إلى الاستمرار في مبادراتها تجاه الأطفال وتطويرها لتشمل مناطق عدة في قطاع غزة، فقد منحت هذه المبادرة لحظات إنسانية جميلة للأطفال ودفعتهم للتعبير عن الفرح في مواجهة الخوف.
وقالت رولا دلول: "أتمنى أن تنتهي الحرب وتعود غزة كما كانت ونبني ما دمر وهدم، ونحصل على أيام أجمل من الأيام التي عشناها بسبب الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويعاني أطفال غزة من مأساة إنسانية عميقة خلفتها الحرب، فمنهم من قتل أو أصيب أو بترت أطرافه، ولم يسلم الأطفال من تداعيات النزوح وانعدام الأمان وسوء التغذية وانتشار الأمراض وفقدان الأهل، مما أدى إلى صدمات نفسية حادة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن "مقتل 100 طفل على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر". ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر 2023، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 71,439 قتيل، و171,324 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала