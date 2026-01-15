الاحتجاجات في إيران

محتشدون في طهران يرفعون الأعلام الإيرانية ولافتات مؤيدة للحكومة خلال تشييع جثامين عدد من أفراد قوات الأمن
أجهزة الصراف الآلي ونوافذ أحد البنوك مغطاة بألواح معدنية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران
متظاهرون مؤيدون للحكومة يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة البريطانية في طهران
صورة تظهر رجال الشرطة يحمون السفارة البريطانية في طهران خلال احتجاج نظمه أنصار مؤيدين للحكومة الإيرانية
صورة لمجموعة من السكان يسيرون على الرصيف في وسط مدينة طهران
شابتان إيرانيتان تنظران من نافذة تحت العلم إيراني خلال موكب جنازة لضحايا الاضطرابات الأخيرة في إيران
متظاهر مؤيد للحكومة الإيرانية يرفع لافتة مناهضة لبريطانيا أمام السفارة البريطانية في طهران
نساء يعبرن تحت لافتة ضخمة تتضمن صورة لأيادي تحمل أعلاما إيرانية وترمز إلى القوة الوطنية بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر
