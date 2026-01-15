الاحتجاجات في إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260115/1109273353.html
الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران

15:34 GMT 15.01.2026
تابعنا عبر
يظهر ألبوم الصور الذي جمعه لكم فريق"سبوتنيك"، جانبا من المسيرات المؤيدة للحكومة في ايران، خلال مراسم تشييع جثمان مجموعة من قوات الأمن الذين قتلوا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران.
© AP Photo / Vahid Salemi

محتشدون في طهران يرفعون الأعلام الإيرانية ولافتات مؤيدة للحكومة خلال تشييع جثامين عدد من أفراد قوات الأمن

محتشدون في طهران يرفعون الأعلام الإيرانية ولافتات مؤيدة للحكومة خلال تشييع جثامين عدد من أفراد قوات الأمن - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Vahid Salemi

محتشدون في طهران يرفعون الأعلام الإيرانية ولافتات مؤيدة للحكومة خلال تشييع جثامين عدد من أفراد قوات الأمن

© AP Photo / Vahid Salemi

أجهزة الصراف الآلي ونوافذ أحد البنوك مغطاة بألواح معدنية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران

أجهزة الصراف الآلي ونوافذ أحد البنوك مغطاة بألواح معدنية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Vahid Salemi

أجهزة الصراف الآلي ونوافذ أحد البنوك مغطاة بألواح معدنية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران

© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهرون مؤيدون للحكومة يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة البريطانية في طهران

متظاهرون مؤيدون للحكومة يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة البريطانية في طهران - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهرون مؤيدون للحكومة يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي أمام السفارة البريطانية في طهران

© AP Photo / Vahid Salemi

صورة تظهر رجال الشرطة يحمون السفارة البريطانية في طهران خلال احتجاج نظمه أنصار مؤيدين للحكومة الإيرانية

صورة تظهر رجال الشرطة يحمون السفارة البريطانية في طهران خلال احتجاج نظمه أنصار مؤيدين للحكومة الإيرانية - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Vahid Salemi

صورة تظهر رجال الشرطة يحمون السفارة البريطانية في طهران خلال احتجاج نظمه أنصار مؤيدين للحكومة الإيرانية

© AP Photo / Vahid Salemi

صورة لمجموعة من السكان يسيرون على الرصيف في وسط مدينة طهران

صورة لمجموعة من السكان يسيرون على الرصيف في وسط مدينة طهران - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Vahid Salemi

صورة لمجموعة من السكان يسيرون على الرصيف في وسط مدينة طهران

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

شابتان إيرانيتان تنظران من نافذة تحت العلم إيراني خلال موكب جنازة لضحايا الاضطرابات الأخيرة في إيران

شابتان إيرانيتان تنظران من نافذة تحت العلم إيراني خلال موكب جنازة لضحايا الاضطرابات الأخيرة في إيران - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

شابتان إيرانيتان تنظران من نافذة تحت العلم إيراني خلال موكب جنازة لضحايا الاضطرابات الأخيرة في إيران

© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهر مؤيد للحكومة الإيرانية يرفع لافتة مناهضة لبريطانيا أمام السفارة البريطانية في طهران

متظاهر مؤيد للحكومة الإيرانية يرفع لافتة مناهضة لبريطانيا أمام السفارة البريطانية في طهران - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهر مؤيد للحكومة الإيرانية يرفع لافتة مناهضة لبريطانيا أمام السفارة البريطانية في طهران

© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يعبرن تحت لافتة ضخمة تتضمن صورة لأيادي تحمل أعلاما إيرانية وترمز إلى القوة الوطنية بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر

نساء يعبرن تحت لافتة ضخمة تتضمن صورة لأيادي تحمل أعلاما إيرانية وترمز إلى القوة الوطنية بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Vahid Salemi

نساء يعبرن تحت لافتة ضخمة تتضمن صورة لأيادي تحمل أعلاما إيرانية وترمز إلى القوة الوطنية بينما تلوّح إحداهن بعلامة النصر

