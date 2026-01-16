العثور على فهود محنطة طبيعيا في كهوف السعودية... صور
استخرج علماء الآثار بقايا محنطة لفهود مقرضة، في كهوف شمالي المملكة العربية السعودية، في منطقة عرعر.
وأصبح بين يدي العلماء 7 مومياوات إلى جانب عظام 54 فهدا آخر، للدراسة والتحليل.
ويسهم التحنيط بمنع التحلل من خلال الحفاظ على الأجسام الميتة، وتعد مومياوات مصر هي الأكثر شهرة، ولكن هذه العملية يمكن أن تحدث أيضا بشكل طبيعي في أماكن مثل الأنهار الجليدية ورمال الصحراء وطين المستنقعات.
وصرح جوان مادوريل-مالابيرا من جامعة فلورنسا في إيطاليا، والذي لم يشارك في هذا الاكتشاف: "إنه شيء لم أره من قبل".
وحسب الدراسة الجديدة التي نشرت، أمس الخميس، في مجلة "كوميونيكاشن إيرث أند إنفيرومنت"، فإن الباحثين غير متأكدين من كيفية تحنيط هذه الفهود بالضبط، لكن الظروف الجافة في الكهوف ودرجة الحرارة المستقرة ربما لعبتا دورا.
كما صرح العلماء أنهم لا يعرفون سبب وجود هذا العدد الكبير من الفهود في الكهوف، مع ترجيح أنها كانت موقعا للأوكار حيث تلد الأمهات وتربي صغارها.
ومن النادر أن يتم الحفاظ على الثدييات الكبيرة حتى هذه الدرجة، فبالإضافة إلى وجودها في البيئة المناسبة، تتحول الجثث عادة إلى وجبة للحيوانات الكاسرة الجائعة مثل الطيور والضباع.