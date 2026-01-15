https://sarabic.ae/20260115/علماء-روس-يكتشفون-تأثيرا-وقائيا-لفطر-خطير-1109257461.html
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
سبوتنيك عربي
توصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية إلى أن موادا مستخلصة من فطر يُعرف باسم "تروتوفيك بلوسكي" أو "عيش الغراب المسطح"، قد تساعد في حماية المادة... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T07:28+0000
2026-01-15T07:28+0000
2026-01-15T07:28+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098068764_0:18:1001:581_1920x0_80_0_0_fa159c75339e8b31b1e8d6f952ec1817.jpg
ووفقا لما نشر في مجلة "بيوميديتسينا"، أوضحت أولغا أنتوسيوك، الباحثة المشاركة في الدراسة، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأحياء والطب الأساسي بجامعة الأورال الفيدرالية، أن العلاج الكيميائي الحديث يعتمد على تدمير الحمض النووي، في الخلايا السرطانية باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية، إلا أن هذا النهج يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق أضرار بالخلايا السليمة، ما يرفع خطر نشوء أورام جديدة أو الإصابة بأمراض أخرى.وللحد من هذا الخطر، اقترح فريق البحث استخدام مركبات مستخلصة من فطر "عيش الغراب المسطح"، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية "مرافقة" ذات خصائص مضادة للطفرات، تعمل على حماية الخلايا السليمة أثناء العلاج.في المقابل، شددت الباحثة على أنه ليس كل أنواع الفطر قيد البحث صالحة لهذا الغرض، إذ أظهرت التجارب أن مستخلصات أنواع أخرى، مثل "فوميس فومينتاريوس"، لا تحمي الخلايا بل قد تزيد من التأثير التدميري للأدوية المضادة للسرطان.وتم التوصل إلى هذه النتائج عبر تجارب أُجريت على ذباب الفاكهة.وأوضحت أن الإعطاء المتتالي قد يؤدي إلى إضعاف التأثير العلاجي الأساسي للدواء، ما قد يسمح بتطور الورم، بينما يتطلب الإعطاء المتزامن تحديد جرعات دقيقة تضمن الحفاظ على فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل آثاره الجانبية.ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واعدة لتطوير وسائل داعمة أكثر أمانًا لمرضى السرطان، تعتمد على مصادر طبيعية، وتساعد في تحسين جودة العلاج والحد من مخاطره على الخلايا السليمة.بكتيريا لتحويل "الغلوكوز" إلى سكر "التاغاتوز" النادر بطعم يضاهي الأصل دون آثاره الجانبية
https://sarabic.ae/20260113/مركبات-قهوة-مكتشفة-حديثا-تتفوق-على-دواء-السكري-في-الاختبارات-المعملية-1109208988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098068764_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_556699169d307965412d8a53b062e1b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
توصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية إلى أن موادا مستخلصة من فطر يُعرف باسم "تروتوفيك بلوسكي" أو "عيش الغراب المسطح"، قد تساعد في حماية المادة الوراثية للخلايا السليمة لدى مرضى السرطان أثناء خضوعهم للعلاج الكيميائي، مع تقليل الآثار الجانبية ومنع تشكّل أورام جديدة.
ووفقا لما نشر في مجلة "بيوميديتسينا"، أوضحت أولغا أنتوسيوك، الباحثة المشاركة في الدراسة، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأحياء والطب الأساسي بجامعة الأورال الفيدرالية، أن العلاج الكيميائي الحديث يعتمد على تدمير الحمض النووي، في الخلايا السرطانية باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية، إلا أن هذا النهج يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق أضرار بالخلايا السليمة، ما يرفع خطر نشوء أورام جديدة أو الإصابة بأمراض أخرى.
وللحد من هذا الخطر، اقترح فريق البحث استخدام مركبات مستخلصة من فطر "عيش الغراب المسطح"، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية "مرافقة" ذات خصائص مضادة للطفرات، تعمل على حماية الخلايا السليمة أثناء العلاج.
وأشارت أنتوسيوك إلى أن الأدوية الحالية المصممة لحماية الخلايا السليمة تعاني من مشكلات عدة، أبرزها ارتفاع كلفة تصنيع الأدوية الاصطناعية وارتباطها ببراءات اختراع، إضافة إلى الحساسية العالية للجرعات سواء في الأدوية الكيميائية أو النباتية، فضلًا عن الآثار الجانبية، ما يجعل وصول هذه العلاجات إلى المرضى بطيئًا.
في المقابل، شددت الباحثة على أنه ليس كل أنواع الفطر قيد البحث صالحة لهذا الغرض، إذ أظهرت التجارب أن مستخلصات أنواع أخرى، مثل "فوميس فومينتاريوس"، لا تحمي الخلايا بل قد تزيد من التأثير التدميري للأدوية المضادة للسرطان.
وتم التوصل إلى هذه النتائج عبر تجارب أُجريت على ذباب الفاكهة.
وأضافت أنتوسيوك أن المرحلة المقبلة من البحث ستركز على اختبار فعالية طرق مختلفة لإعطاء الدواء المضاد للسرطان مع مستخلص الفطر، سواء بشكل متتالٍ أو متزامن.
وأوضحت أن الإعطاء المتتالي قد يؤدي إلى إضعاف التأثير العلاجي الأساسي للدواء، ما قد يسمح بتطور الورم، بينما يتطلب الإعطاء المتزامن تحديد جرعات دقيقة تضمن الحفاظ على فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل آثاره الجانبية.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واعدة لتطوير وسائل داعمة أكثر أمانًا لمرضى السرطان، تعتمد على مصادر طبيعية، وتساعد في تحسين جودة العلاج والحد من مخاطره على الخلايا السليمة.