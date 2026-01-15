علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
علماء روس يكتشفون تأثيرا وقائيا لفطر خطير
توصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية إلى أن موادا مستخلصة من فطر يُعرف باسم "تروتوفيك بلوسكي" أو "عيش الغراب المسطح"، قد تساعد في حماية المادة الوراثية للخلايا السليمة لدى مرضى السرطان أثناء خضوعهم للعلاج الكيميائي، مع تقليل الآثار الجانبية ومنع تشكّل أورام جديدة.
ووفقا لما نشر في مجلة "بيوميديتسينا"، أوضحت أولغا أنتوسيوك، الباحثة المشاركة في الدراسة، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأحياء والطب الأساسي بجامعة الأورال الفيدرالية، أن العلاج الكيميائي الحديث يعتمد على تدمير الحمض النووي، في الخلايا السرطانية باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية، إلا أن هذا النهج يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق أضرار بالخلايا السليمة، ما يرفع خطر نشوء أورام جديدة أو الإصابة بأمراض أخرى.
وللحد من هذا الخطر، اقترح فريق البحث استخدام مركبات مستخلصة من فطر "عيش الغراب المسطح"، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية "مرافقة" ذات خصائص مضادة للطفرات، تعمل على حماية الخلايا السليمة أثناء العلاج.

وأشارت أنتوسيوك إلى أن الأدوية الحالية المصممة لحماية الخلايا السليمة تعاني من مشكلات عدة، أبرزها ارتفاع كلفة تصنيع الأدوية الاصطناعية وارتباطها ببراءات اختراع، إضافة إلى الحساسية العالية للجرعات سواء في الأدوية الكيميائية أو النباتية، فضلًا عن الآثار الجانبية، ما يجعل وصول هذه العلاجات إلى المرضى بطيئًا.

القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مجتمع
مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية
13 يناير, 19:52 GMT
في المقابل، شددت الباحثة على أنه ليس كل أنواع الفطر قيد البحث صالحة لهذا الغرض، إذ أظهرت التجارب أن مستخلصات أنواع أخرى، مثل "فوميس فومينتاريوس"، لا تحمي الخلايا بل قد تزيد من التأثير التدميري للأدوية المضادة للسرطان.
وتم التوصل إلى هذه النتائج عبر تجارب أُجريت على ذباب الفاكهة.
وأضافت أنتوسيوك أن المرحلة المقبلة من البحث ستركز على اختبار فعالية طرق مختلفة لإعطاء الدواء المضاد للسرطان مع مستخلص الفطر، سواء بشكل متتالٍ أو متزامن.
وأوضحت أن الإعطاء المتتالي قد يؤدي إلى إضعاف التأثير العلاجي الأساسي للدواء، ما قد يسمح بتطور الورم، بينما يتطلب الإعطاء المتزامن تحديد جرعات دقيقة تضمن الحفاظ على فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل آثاره الجانبية.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واعدة لتطوير وسائل داعمة أكثر أمانًا لمرضى السرطان، تعتمد على مصادر طبيعية، وتساعد في تحسين جودة العلاج والحد من مخاطره على الخلايا السليمة.
بكتيريا لتحويل "الغلوكوز" إلى سكر "التاغاتوز" النادر بطعم يضاهي الأصل دون آثاره الجانبية
