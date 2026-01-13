مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260113/مركبات-قهوة-مكتشفة-حديثا-تتفوق-على-دواء-السكري-في-الاختبارات-المعملية-1109208988.html
مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية
مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون من معهد "كونمينغ" لعلم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عدة مركبات جديدة في القهوة تثبط إنزيم "ألفا غلوكوزيداز"، وهو إنزيم رئيسي مرتبط... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T19:52+0000
2026-01-13T19:52+0000
مجتمع
علوم
القهوة
السكر
أمراض القلب والسكري والضغط
العلاج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048749034_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_c5d47e4bd17d0d969fdff2cc324ad9bf.jpg
ووجد الباحثون أن ثلاثة مركبات تم تحديدها حديثا تثبط بقوة إنزيم ألفا غلوكوزيداز، وهو إنزيم يلعب دورا محوريا في تكسير الكربوهيدرات أثناء الهضم، ولأن هذا الإنزيم يؤثر بشكل مباشر على سرعة دخول السكريات إلى مجرى الدم، فإن هذا الاكتشاف يشير إلى مكونات غذائية وظيفية جديدة محتملة تهدف إلى إدارة داء السكري من النوع الثاني. تقدم الأطعمة الوظيفية أكثر من مجرد التغذية الأساسية. فالعديد منها يحتوي على جزيئات طبيعية قد تدعم الصحة، بما في ذلك مركبات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة، أو واقية للأعصاب، أو خافضة لسكر الدم، ويُعد العثور على هذه المواد المفيدة أمرا صعبا نظرا لتعقيد التركيب الكيميائي للأطعمة. في البداية، تم فصل مستخلص الديتيربين الخام إلى 19 جزءا باستخدام كروماتوغرافيا هلام السيليكا، ثم تم تحليل كل جزء باستخدام الرنين النووي المغناطيسي للبروتون (¹H NMR) واختباره لتثبيط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز. وباستخدام تحليل الخرائط الحرارية العنقودية لبيانات الرنين النووي المغناطيسي للبروتون، حدد الباحثون الأجزاء من 9 إلى 13 باعتبارها الأجزاء الأكثر نشاطا بيولوجيا بناء على أنماط إشارات البروتون المميزة. وكشف تحليل إضافي لعينة ممثلة، الجزء 9، باستخدام الرنين النووي المغناطيسي للكربون-13 (¹³C-DEPT NMR) عن وجود مجموعة ألدهيد، ما يؤكد النتائج السابقة، وبعد التنقية باستخدام "كروماتوغرافيا" السائل عالي الأداء (HPLC)، عزل العلماء ثلاثة إسترات ديتيربين غير معروفة سابقا، أطلقوا عليها اسم كافالدهيد A وB وC. وتم التحقق من بنيتها الكيميائية باستخدام الرنين النووي المغناطيسي أحادي وثنائي الأبعاد، بالإضافة إلى مطياف الكتلة عالي الدقة (HRESIMS). كشف التحليل أيضا عن ثلاثة إسترات ثنائية التربين غير معروفة سابقا (المركبات 4-6) ترتبط ارتباطا وثيقا بالكافالديهايدات A-C، احتوت هذه الجزيئات على أحماض دهنية مختلفة (حمض الماجاريك، وحمض الأوكتاديسينويك، وحمض النوناديكانويك). تشير النتائج إلى فرص جديدة لتطوير أغذية وظيفية أو مغذيات دوائية مُستخلصة من القهوة، تدعم التحكم في مستوى الجلوكوز، قد تساعد في إدارة مرض السكري. بالإضافة إلى القهوة، يُمكن تطبيق نفس منهجية الفحص عالية الدقة ومنخفضة المذيبات على مصادر غذائية معقدة أخرى، للكشف السريع عن المركبات ذات الصلة بالصحة. دراسة توصي بعدم شرب الشاي والقهوة في الطائراتدراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية
https://sarabic.ae/20250602/5-أدوية-شائعة-لا-يجب-تناول-القهوة-عند-أخذها-1101227291.html
https://sarabic.ae/20250817/دراسة-توضح-العلاقة-بين-فنجان-القهوة-الصباحي-وتحسن-المزاج---1103860462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048749034_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_741e67e34590a5a3b1c1e88c1837dba8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, القهوة, السكر, أمراض القلب والسكري والضغط, العلاج
علوم, القهوة, السكر, أمراض القلب والسكري والضغط, العلاج

مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية

19:52 GMT 13.01.2026
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
اكتشف باحثون من معهد "كونمينغ" لعلم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عدة مركبات جديدة في القهوة تثبط إنزيم "ألفا غلوكوزيداز"، وهو إنزيم رئيسي مرتبط بداء السكري من النوع الثاني، مؤكدين أن بعض هذه الجزيئات كانت أكثر فعالية من دواء شائع مضاد للسكري.
ووجد الباحثون أن ثلاثة مركبات تم تحديدها حديثا تثبط بقوة إنزيم ألفا غلوكوزيداز، وهو إنزيم يلعب دورا محوريا في تكسير الكربوهيدرات أثناء الهضم، ولأن هذا الإنزيم يؤثر بشكل مباشر على سرعة دخول السكريات إلى مجرى الدم، فإن هذا الاكتشاف يشير إلى مكونات غذائية وظيفية جديدة محتملة تهدف إلى إدارة داء السكري من النوع الثاني.
تقدم الأطعمة الوظيفية أكثر من مجرد التغذية الأساسية. فالعديد منها يحتوي على جزيئات طبيعية قد تدعم الصحة، بما في ذلك مركبات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة، أو واقية للأعصاب، أو خافضة لسكر الدم، ويُعد العثور على هذه المواد المفيدة أمرا صعبا نظرا لتعقيد التركيب الكيميائي للأطعمة.

استخدم الباحثون بقيادة مينغوا تشيو، تقنيات حديثة مثل الرنين المغناطيسي النووي (NMR) والكروماتوغرافيا السائلة-مطياف الكتلة (LC-MS/MS)، وسلطوا الضوء على نشاط مضاد لداء السكري غير معروف سابقا في القهوة، وصمّموا عملية من ثلاث خطوات تركز على النشاط للكشف عن إسترات ثنائي التربين النشطة بيولوجيا في حبوب القهوة العربية المحمصة، واستهدف نهجهم الكشف عن المركبات التي قد تثبط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز، مع تقليل استخدام المذيبات وتسريع التحليل.

القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
مجتمع
5 أدوية شائعة لا يجب تناول القهوة عند أخذها
2 يونيو 2025, 13:58 GMT
في البداية، تم فصل مستخلص الديتيربين الخام إلى 19 جزءا باستخدام كروماتوغرافيا هلام السيليكا، ثم تم تحليل كل جزء باستخدام الرنين النووي المغناطيسي للبروتون (¹H NMR) واختباره لتثبيط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز. وباستخدام تحليل الخرائط الحرارية العنقودية لبيانات الرنين النووي المغناطيسي للبروتون، حدد الباحثون الأجزاء من 9 إلى 13 باعتبارها الأجزاء الأكثر نشاطا بيولوجيا بناء على أنماط إشارات البروتون المميزة.
وكشف تحليل إضافي لعينة ممثلة، الجزء 9، باستخدام الرنين النووي المغناطيسي للكربون-13 (¹³C-DEPT NMR) عن وجود مجموعة ألدهيد، ما يؤكد النتائج السابقة، وبعد التنقية باستخدام "كروماتوغرافيا" السائل عالي الأداء (HPLC)، عزل العلماء ثلاثة إسترات ديتيربين غير معروفة سابقا، أطلقوا عليها اسم كافالدهيد A وB وC. وتم التحقق من بنيتها الكيميائية باستخدام الرنين النووي المغناطيسي أحادي وثنائي الأبعاد، بالإضافة إلى مطياف الكتلة عالي الدقة (HRESIMS).

على الرغم من اختلاف الكافالديهيدات الثلاثة في مكوناتها من الأحماض الدهنية (حمض البالمتيك، وحمض الستياريك، وحمض الأراكيديك)، فقد أظهرت جميعها تثبيطا ملحوظا لإنزيم ألفا-غلوكوزيداز. بلغت قيم IC₅₀ الخاصة بها 45.07، و24.40، و17.50 ميكرومولار على التوالي، ما يشير إلى فعالية أقوى من دواء مشهور لمعالجة السكري ومستخدم للمقارنة.

فنجان قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين فنجان القهوة الصباحي وتحسن المزاج
17 أغسطس 2025, 18:40 GMT
كشف التحليل أيضا عن ثلاثة إسترات ثنائية التربين غير معروفة سابقا (المركبات 4-6) ترتبط ارتباطا وثيقا بالكافالديهايدات A-C، احتوت هذه الجزيئات على أحماض دهنية مختلفة (حمض الماجاريك، وحمض الأوكتاديسينويك، وحمض النوناديكانويك).
تشير النتائج إلى فرص جديدة لتطوير أغذية وظيفية أو مغذيات دوائية مُستخلصة من القهوة، تدعم التحكم في مستوى الجلوكوز، قد تساعد في إدارة مرض السكري. بالإضافة إلى القهوة، يُمكن تطبيق نفس منهجية الفحص عالية الدقة ومنخفضة المذيبات على مصادر غذائية معقدة أخرى، للكشف السريع عن المركبات ذات الصلة بالصحة.
دراسة توصي بعدم شرب الشاي والقهوة في الطائرات
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала